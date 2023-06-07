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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

شريف مدكور يحكي عن صعوبات العلاج الكيماوي

شريف مدكور
شريف مدكور

حكى الإعلامي شريف مدكور، عن تجربته مع مرض السرطان، وصعوبة العلاج الكيماوي الذي عانى منه منذ 4 سنوات

وقال في مقطع فيديو، عبر حسابه إنستجرام،: “تجربة العلاج الكيماوي صعبة، وبعده بتبقى محتاج تغذية كويسة، وشرب مية كتير، وكل واحد وحظه”.

وأضاف: “فيه ناس بتعدي منه وفيه ناس بيسيب تأثير معاها زيي كده، يعني أنا بقالي 4 سنين حاسس إن رجليا منملة طول الوقت، وشكلها مش هتخف، بس أنا خلاص اتعودت”.

شريف مدكور ورحلة السرطان

وكان قد روى الإعلامي شريف مدكور، لحظة تلقيه خبر إصابته بالسرطان، قائلا إنه أخذ الموضوع ببساطة وصدر رحب جدا.

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وأضاف شريف مدكور، خلال لقائه ببرنامج "مساء دي إم سي"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي": "كان عندي يقين أني هخف من السرطان.. فترة الكيماوي أخذتها ببساطه أيضا".

وتابع شريف مدكور: "لينا شاكر حضرت معي مراحل علاجي من السرطان وكانت تعرف كافة التفاصيل".

وكان قد شارك الإعلامي شريف مدكور، منشوراً عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب: "بستغرب قوي من الناس اللي بتحتفل بيوم اليتيم ؟؟؟؟ بتحتفلوا ازاي عاوز افهم !!!! و جمله الاحتفال بيوم اليتيم دي انا مش قادر استوعبها!؟“.


ونشر الإعلامي شريف مدكور، صورة له في أحدث ظهور عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

واسترجع شريف مدكور ذكرياته بصورة من شبابه، سنة ١٩٩٠م، وظهر بملامح مختلفة عن الوقت الحالي.

شريف مدكور مرض السرطان يوم اليتيم موقع التواصل الاجتماعي انستجرام حسابه الشخصي

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