ضبط شبكات اتصالات لخدمات الإنترنت بدون ترخيص بالإسماعيلية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية، جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات بقطاع الأمن الاقتصادي، قيام شخصين مقيمين بالإسماعيلية، بإنشاء وإدارة شبكات اتصالات لخدمات الإنترنت والإعلان عنها وتقديم خدماتها للمواطنين مقابل مبالغ مالية منهم بدون تصريح من الجهات المعنية المختصة بالمخالفة للقانون.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسماعيلية والجهات المختصة تم استهدافهما وأمكن ضبطهما.. وبحوزتهما (الأجهزة المستخدمة فى إدارة شبكات الإتصال).

وبمواجهتهما أقرا بقيامهما بإنشاء وإدارة تلك الشبكات المُشار إليها وتوزيع خدمة الإنترنت بدون ترخيص على المواطنين مقابل مبالغ مالية، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.