روسيا تعلق علي خطة إندونيسيا لإنهاء حرب أوكرانيا

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، إن روسيا تحترم جميع الدول التي تسعى إلى المساهمة في تسوية سلمية للصراع في أوكرانيا.

جاءت تصريحات وزارة الخارجية الروسية، ردا على خطة إندونيسيا للسلام بشأن أوكرانيا.

وقالت زاخاروفا في إفادة صحفية، "إننا نحترم كل الدول والمنظمات والمسؤولين الأفراد الذين يسعون للمساهمة في التسوية السلمية للأزمة الأوكرانية".

وفي وقت سابق، قالت وزارة الخارجية الروسية، إن موسكو رحبت بمبادرة بكين للسلام بشأن الوضع في أوكرانيا، لكن كل شيء سيعتمد على الدول التي تقود كييف.

وحسب شبكة “آر تي “ الروسية، قال نائب وزير الخارجية الروسي، أندريه رودينكو: “نحن نقدر مبادرة الصين للسلام، على عكس نظرائنا الغربيين.. كيف سيكون الوضع في المستقبل”.

وأضاف رودنكو: أن “الوضع سيعتمد على رد فعل تلك الدول التي تشرف بشكل مباشر على كييف".