تشجيع كييف.. إعلان عاجل من روسيا بشأن مفاوضات إنهاء حرب أوكرانيا

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، إن موسكو توصي جميع الدول التي تبادر بمبادرات سلام في أوكرانيا بتشجيع كييف على التفاوض.

وقالت زاخاروفا، في إفادة صحفية، إن “نظام كييف لا يريد وقف الأعمال العدائية فحسب، بل يعلن أيضًا عن نيته الفوز، كما يقولون، بانتصار على روسيا في ساحة المعركة، مستبعدًا تمامًا أي احتمالات سياسية ودبلوماسية لحل النزاع... في ظل هذه الظروف”.

وأضافت: "نوصي جميع الدول والمنظمات التي تريد المساهمة في تسوية سلمية بتوجيه جهودها للعمل مع نظام كييف ورعاته الغربيين".

وأوضحت أنه “كجزء من مبادرات السلام، يمكن للدول إقناع الغرب الجماعي بوقف تزويد الجيش الأوكراني بالسلاح”.

وقالت زاخاروفا: "يجب إقناع الغربيين بالتوقف عن ضخ الأسلحة للقوات المسلحة الأوكرانية.. وإرسال المرتزقة وتدريب الجيش الأوكراني".