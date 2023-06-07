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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

انعقاد اللجنة العليا الأردنية المصرية المشتركة في عمان قريبًا

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

التقى رئيس الوزراء الأردني الدكتور بشر الخصاونة في مكتبه برئاسة الوزراء اليوم الأربعاء، رئيس مجلس النواب الدكتور حنفي جبالي، والوفد المرافق الذي يزور المملكة حاليا.


وبحسب وكالة الأنباء الاردنية بترا؛ فقد أكد رئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب حنفي جبالي، خلال اللقاء الذي حضره وزير الشؤون السياسية والبرلمانية المهندس وجيه عزايزة، ووزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء الدكتور إبراهيم الجازي، والنائب الأول لرئيس مجلس النواب أحمد الخلايلة، عمق العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين الشقيقين، والتي تحظى برعاية واهتمام الملك عبدالله الثاني والرئيس عبدالفتاح السيسي.


وشدد الخصاونة على حرص الأردن على تعزيز العلاقات الثنائية، والتعاون المشترك بما يعود بالفائدة على البلدين والشعبين الشقيقين ومصالحهما المشتركة .


واكد رئيس الوزراء تطلعه إلى انعقاد اللجنة العليا الأردنية المصرية المشتركة في عمان قريبا لدفع مسيرة التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين في المجالات كافة.


كما بين الخصاونة أهمية تعزيز التعاون البرلماني بين المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية، والذي سيكون له اثر واضح على تعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين وخدمة القضايا العربية ومواقفهما المشتركة تجاه مختلف التحديات الإقليمية والدولية.


بدوره، اكد رئيس مجلس النواب على العلاقات الأخوية الوثيقة التي تربط البلدين الشقيقين والحرص على تعزيزها في مختلف المجالات سيما البرلمانية، لافتا إلى اللقاءات المثمرة التي عقدها والوفد المرافق مع المسؤولين في الأردن.

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