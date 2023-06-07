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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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عاصفة ترابية شديدة.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس من الخميس حتى السبت

عاصفة ترابية
عاصفة ترابية

كشف الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس، خلال الأيام القليلة المقبلة، لافتة إلى أن مصر تتعرض غدا لمنخفض الخماسيني الذي يسبب عاصفة ترابية، مع تسجيل أعلى درجات للحرارة تسجل درجات الحرارة عالية غدا الخميس وبعد غد الجمعة.

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وتابعت الدكتورة منار غانم خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، أن حالة الطقس الخميس ستشهد نشاطا للرياح والأتربة؛ بسبب منخفضا جويا صحراويا سيؤدي لارتفاع درجة الحرارة.


ونوهت منار غانم أن درجات الحرارة ستصل إلى ذروتها غدا الخميس لتصل إلى 39 درجة مئوية على القاهرة الكبرى، مع توقعات سقوط أمطار خفيفة إلى رعدية أحيانا، وتكون مصاحبة لحبات الرياح.


ومن المتوقع أن تشهد حالة الطقس يوم الجمعة، ارتفاع في درجات الحرارة، بينما تتحسن الأحول الجوية بشكل كبير يوم السبت المقبل، محذرة من التقلبات الجوية.


واختتمت منار غانم: تنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة التي قد تسبب عاصفة ترابية على  على محافظات مصر الشمالية والطرق الصحراوية والسريعة، محذرة من الابتعاد عن أعمدة الإنارة والأشجار والأسلاك الكهربية، وغلق المنافذ جيدا، وتناول مرضى حساسية الصدر السوائل بكثرة وعدم الخروج من المنزل إلا للضرورة القصوى.


 

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