ضبط 8 طن قمح ودقيق محملين علي سيارات قبل بيعهم بالسوق السوداء بالشرقية

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة التموين بإحكام الرقابة والسيطرة على صوامع وشون توريد القمح المحلي بالتنسيق مع مديرية الزراعة وهيئه سلامة الغذاء والرقابة علي الصادرات للتأكد من انتظام عملية استلام القمح المحلي من المزارعين تزامنًا مع موسم حصاد القمح بالمحافظة باعتباره سلعه استراتيجيه ويمثل الأمن الغذائي للمواطنين.

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ ،بتشديد الرقابة على توريد القمح المحلي للشون المخصصة لذلك لموسم حصاد عام 2023 ، قامت حملة تموينية من إدارة تموين ههيا برئاسة محمد اﻷلفي مدير الادارة وبمشاركة حاتم راضي و حمدالله عبد العال و محمد قورة المفتشين بالادارة بحملات تفتيشية على اﻷنشطة التموينية والتجارية بدائرة الإدارة وقد تمكنت الحملة أثناء مرورها علي طريق السلامون / أبوكبير من ضبط سيارة جامبو محملة بكمية من القمح المحلي موسم حصاد 2023 مقدارها ( 5 ) طن و ( 960 ) كيلو جرام قادمة من كفر حمودة أرناؤوط ومتجهة الي أبوكبير لتخزين حمولتها في أحد المخازن الخاصة لبيعها في وقت لاحق حسبما أفاد سائق السيارة ، وتحرير المحضر رقم 8479 لسنة 2023 جنح ههيا ، وتم التحفظ علي المضبوطات بشونة العواسجة علي ذمة المحضر.

كما تمكنت الحملة كذلك أثناء مرورها علي طريق بحر مويس بمدينة ههيا من ضبط سيارة ربع نقل بيضاء محملة بعدد ( 50 ) شيكارة دقيق بلدي مدعم استخراج 87.5 % من إنتاج مطحن اﻷصيل ، زنة الشيكارة الواحدة ( 50 ) كيلوجرام ، باجمالي كمية مقدارها ( 2 ) طن ونصف ، مجمعة ومهربة لبيعها في أحد مطاحن القطاع الخاص بمنيا القمح التي تنتج الدقيق الحر إستخراج 72 % حسبما أفاد سائق السيارة ، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 8484 لسنة 2023 جنح ههيا ، وتم التحفظ علي المضبوطات بأحد المخازن علي ذمة المحضر ، وتم تسليم السائق والسيارة الي مركز شرطة ههيا .