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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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شكاير مليانة فلوس ومخدرات .. سقوط عصابة سيدات بحدائق القبة |فيديوجراف

سقوط عصابة سيدات
سقوط عصابة سيدات بحدائق القبة

نجح رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة في ضبط 3 سيدات وآخر بحوزتهم شكاير بها مبالغ مالية كبيرة ومخدرات وسلاح وذلك بدائرة قسم حدائق القبة .

سقوط عصابة سيدات بحدائق القبة 

 تعود الواقعة عندما تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة الحدائق بمديرية أمن القاهرة من ضبط (4 أشخاص) حال استقلالهم سيارة ملك وقيادة أحدهم "بدون تراخيص" بدائرة القسم، وعُثر بحوزتهم على شكاير تحوي كمية من الهيروين المخدر وزنت 2,750 كيلو جرام - بندقية آلية – عدد من الطلقات لذات العيار – 2 هاتف محمول - مبالغ مالية "بلغت أكثر من 5 ملايين جنيه"

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديوجراف التالي:

سيدات عصابة سيدات

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