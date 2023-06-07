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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

خلال ساعات.. إعلان عاجل من أوكرانيا بشأن بدء الهجوم المضاد

الجيش الأوكراني
الجيش الأوكراني

قال الرئيس الأوكراني السابق، بيترو بوروشنكو، اليوم الأربعاء، إن هجوم أوكرانيا المضاد سيبدأ خلال ساعات قليلة.

وحسب شبكة “سي إن إن” الأمريكية، قال بوروشنكو، وهو ينظر إلى ساعة يده، إن “الهجوم المضاد سيبدأ في غضون ساعات قليلة”.

وأضاف الرئيس الأوكراني السابق، أنه "في غضون ساعات، وليس أياما، بل ساعات".

وفي وقت سابق من اليوم، كشف مسؤول أمني أوكراني كبير، أن كييف لم تشن بعد الهجوم المضاد الذي طال انتظاره لاستعادة الأراضي من روسيا، مؤكدًا أن بدايته ستكون واضحة للجميع عندما يحدث ذلك.

ورفض أوليكسي دانيلوف، سكرتير مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني، تصريحات المسؤولين الروس الذين قالوا إن الهجوم المضاد قد بدأ بالفعل.

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وأضاف في مقابلة مع وكالة “رويترز” للأنباء “كل هذا ليس صحيحًا، فعندما يبدأ كل هذا سيقرره جيشنا”.

وتابع “عندما نبدأ الهجوم المضاد، سيعرف الجميع ذلك، وسوف يرونه”، مؤكدًا أن المسؤولين الروس أخطأوا في تقدير التقدم الأوكراني المحلي في بعض مناطق الخطوط الأمامية لبدء عملية أكبر.

أوكرانيا هجوم أوكرانيا المضاد الرئيس الأوكراني السابق روسيا

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