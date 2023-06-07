فريدة الشوباشي: المرأه المصرية العمود الفقري لثورة 30 يونيو.. فيديو

أكد الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي، عضو مجلس الشيوخ، أن المرأه المصرية هي العمود الفقري لثورة 30 يونيو، لأن المرأة المصرية هي من تعلم أبنائها حب الوطن والتضحية من أجله.

وقالت فريدة الشوباشي، خلال لقاء لها لبرنامج “حديث الأخبار”، عبر فضائية “اكسترا نيوز”، أنه قبل ثورة 30 يونيو كانت مصر على حافة الإنهيار، وكان هناك مخطط من الجماعة الإرهابية ضد الدولة ولكنه فشل بسبب الوحدة المصرية.

المناصب القيادية.

وتابعت عضو مجلس الشيوخ، أنه لدينا قائد عظيم دائما ما يصف سيدات مصر “بالعظيمات”، واعطى فرصة كبيرة للمرأة بان تكون في المناصب القيادية.