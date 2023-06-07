التعادل السلبي يسيطر على الشوط الأول بين وست هام وفيورنتينا بنهائي المؤتمر الأوروبي

مرت أول 45 دقيقة في المباراة، بالتعادل السلبي بين فريقي فيورنتينا الإيطالي ووست هام الإنجليزي، في إطار نهائي دوري المؤتمر الأوروبي.



وانطلقت المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة بين وست هام وفيورنتينا الإيطالي.



وشهد الشوط الأول محاولات عديدة من جانب فريق فيورنتينا حيث وصلت نسبة الاستحواذ إلى 68% مقابل 32% لوست هام.



وشهد أيضًا وجود شغب من جانب جماهير نادي وست هام، حيث ألقى أحد الجماهير مقذوفات على مدافع فيورنتينا أدت إلى إصابته في الرأس، ثم استكمل الحكم المباراة.

وسجل فيورنتينا الهدف الأول عن طريق يوفيتش في الدقيقة 45+4 ولكن تم إلغائه.



وجاء تشكيل فيورنتينا كالتالي:

حراسة المرمى: بيترو تيراكيانو.

الدفاع: دودو، كريستيانو بيراجي، نيكولا ميلينكوفيتش، لوكا رانييري.

الوسط: جياكومو بونافينتورا، سفيان أمرابط، رولاندو ماندراجورا.

الهجوم: نيكولاس جونزاليس، كريستيان كوامي، لوكا يوفيتش.

بينما يتكون تشكيل وست هام من:

حراسة المرمى: ألفونس أريولا.

الدفاع: فلاديمير كوفال، كورت زوما، نايف أكرد، إيمرسون بالميري.

الوسط: توماش سوتشيك، ديكلان رايس، لوكاس باكيتا.

الهجوم: جارود بوين، سعيد بن رحمة، ميكائيل أنطونيو.