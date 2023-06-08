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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج السرطان.. حظك اليوم الخميس 8 يونيو 2023 : مشكلة مالية بسيطة

صدى البلد

برج السرطان (22 يونيو - 22 يوليو)، هم رجال أعمال ماهرون للغاية ، ويصفونهم كأفراد يمكنهم بسهولة تقييم احتياجات اليوم والمضي قدمًا نحو العمل.

تعرف على توقعات برج السرطان وحظك اليوم الخميس 8 يونيو 2023 على الصعيد العاطفي والصحي والمهني والمالي خلال التقرير التالي.

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برج الجدي .. حظك اليوم الأربعاء 7 يونيو 2023 : فرص مهنية

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برج العقرب.. حظك اليوم الأربعاء 7 يونيو 2023 : مشاكل مالية

برج السرطان وحظك اليوم الخميس 8 يونيو 2023

ستكون حياتك المهنية مليئة بالفوضى اليوم، توجد مشكلات مالية بسيطة ولكن الصحة جيدة اليوم. 

برج السرطان اليوم على الصعيد المهني

لا تخف من طلب الزيادة أو الترقية التي كنت تتطلع إليها، ثق في قدراتك ، وسوف يلاحظ الآخرون.

برج السرطان اليوم على الصعيد الصحي

حافظ على صحتك من خلال اتباع نظام غذائي صحي يحتوي على نسبة منخفضة من السكر ، ومزيد من الخضروات ، ولا تحتوي على مشروبات غازية.

برج السرطان وحظك اليوم على الصعيد العاطفي

ستضمن لك الحياة العاطفية المنضبطة يومًا سعيدًا، ابتعد عن الجدال ولا تفسح المجال للشكوى، يجب أن تكون مهتمًا ويجب أن تمدح الشريك لكل من الإنجازات الشخصية والمهنية اليوم.

برج السرطان وتوقعات الأبراج 2023

الرسامون والموسيقيون والممثلون والمهندسون المعماريون ومصممو الديكور الداخلي وكتاب الإعلانات والمحررون ومصممو الجرافيك سوف يتفوقون في الوظائف اليوم بينما سيواجه الأطباء والممرضات والمسعفون بعض الحالات المعقدة للغاية. 

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