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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

شاهد.. لحظة إجلاء 80 شخصًا من حريق هائل بمبنى سكني في لندن

إجلاء 80 شخصًا من
إجلاء 80 شخصًا من حريق هائل ببمنى سكني في لندن

يحقق رجال الإطفاء في سبب الحريق الهائل الذي اندلع في مبنى سكني في جنوب لندن اليوم بعد أن قاتل 60 من رجال الإطفاء لإخماد النيران. 

وبحسب صحيفة “ديلي ميل”، تم استدعاء 8 سيارات إطفاء في حوالي الساعة 5 مساءً لإشعال حريق في طريق وايت هورس ، كرويدون ، الذي كان تحت السيطرة بحلول الساعة 6:45 مساءً.

 ودمرت شقتان وشرفتان في الطابقين الأول والثاني من المبنى المكون من خمسة طوابق ، كما تضررت معظم شقة في الطابق الثالث وشرفة. 

كما تم إجلاء حوالي 80 شخصًا ، باستخدام سلم دوار بطول 32 مترًا كبرج مياه لإطفاء النيران.

فيما  تم علاج رجل وامرأة في مكان الحادث من قبل طواقم الإسعاف ولم يتم نقل أي شخص إلى المستشفى، حيث قالت فرقة الإطفاء بلندن إنه لم ترد أنباء عن وقوع إصابات.

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