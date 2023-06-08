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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ المنيا يؤكد ضرورة تضافر الجهود في التصدي للتعديات على الأراضى الزراعية

محافظ المنيا خلال
محافظ المنيا خلال الاجتماع

استقبل اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بمكتبه  وفدا ًضم كلاً من اللواء أ.ح وائل سعده وكيل وزارة التنمية المحلية والمشرف على العمليات والأزمات بالوزارة والمهندس أحمد ياسين رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضي بوزارة الزراعة و المستشار محمد عمران ممثلا ًعن وزارة التخطيط و المهندس أحمد العدوى نائب رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضى بوزارة الزراعة وذلك خلال زيارتهم للمحافظة لعقد ورشة عمل و اجتماعا ً تنسيقيا ً لمتابعة جهود محافظات ( المنيا و بنى سويف والفيوم ) وتوحيد العمل على النماذج الخاصة بالمخالفات ومنع التعديات على الأراضي الزراعية .

رحب المحافظ بالضيوف ، وأكد على أن الدولة المصرية بتوجيهات القيادة السياسية حريصة على الحفاظ على الرقعة الزراعية كمصدر رئيسي للغذاء ، مشددا ً على أهمية التنسيق والتعاون بين الجهات المعنية في التصدي للتعديات على الأراضي الزراعية ، وردع ومعاقبة المخالفين والمتقاعسين عن رصد التعديات على الأراضي الزراعية.

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وخلال الزيارة ترأس اللواء أ.ح ياسر عبد العزيز سكرتير عام محافظة المنيا الاجتماع الموسع الذى عقد صباح اليوم بديوان عام المحافظة لمتابعة جهود منع التعديات على الأراضي الزراعية ، بحضور اللواء أ.ح وائل سعدة وكيل وزارة التنمية المحلية والمشرف علي العمليات والأزمات بالوزارة والمهندس أحمد ياسين رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضي بوزارة الزراعة والمستشار محمد عمران ممثل وزارة التخطيط و المهندس أحمد العدوى نائب رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضى بوزارة الزراعة واللواء محمد عقل السكرتير العام المساعد والدكتور عمر صفوت مدير مديرية الزراعة بالمنيا ومسئولي المتغيرات المكانية وممثلي الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، والهيئة العامة للإصلاح الزراعي وأملاك الدولة ومجالس المدن ومسئولي الزراعة وحماية الأراضي بمحافظات( المنيا وبني سويف والفيوم).

استهل سكرتير عام محافظة المنيا الاجتماع مرحباً بالحضور ، ومؤكدا ًعلى التعاون المستمر بين كافة أجهزة الدولة للتصدى بكل حزم ودون تهاون لظاهرة التعدى على الأراضي الزراعية ، وأن الأجهزة المعنية تقوم بمواجهة كل من تسول له نفسه التعدي على الأرض الزراعية أو أراضي أملاك الدولة ، لافتاً إلى أن ذلك يأتى فى إطار تكليفات فخامة رئيس الجمهورية وتوجيهات رئيس مجلس الوزراء واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية وتعليمات اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا المتواصلة على مدار الساعة برصد المخالفات على الأراضى الزراعية و التصدى لها .

وفى كلمته أكد اللواء أ.ح وائل سعده وكيل وزارة التنمية المحلية على أن أسلوب رصد التعديات أصبح من خلال القمر الصناعى ومنظومة المتغيرات المكانية ، مشيرا ً إلى أهمية التنسيق والتعاون بين أجهزة الوحدات المحلية بالمحافظات مع الأجهزة المعنية .

من ناحيته ، استعرض رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضي بوزارة الزراعة جهود الوزارة من أجل منع التعديات على الأراضي الزراعية، مؤكداً على أن هناك متابعة على مدار الساعة للتصدي لأي محاولة للتعدي في المهد من خلال التنسيق مع كافة أجهزة الدولة المعنية.
 

اجتماعا تنسيقيا التصدي للتعديات على الاراضي الزراعية اللواء اسامة القاضي توجيهات القيادة السياسية ديوان عام المحافظة على الاراضى الزراعية

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