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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

التفاصيل الكاملة لإجازة نجم ليفربول محمد صلاح داخل الجونة

محمد صلاح
محمد صلاح

تحتفظ الشواطئ الساحرة لمنتجع الجونة بأسرارها، ولكن هذا لم يمنع النجم الكبير محمد صلاح من الاستمتاع بإجازته في هذا الوجهة الساحرة، إنه العام الخامس على التوالي الذي يختارها فيها للاسترخاء والابتعاد عن الضوضاء، وبدت هذه الإجازة أكثر تألقًا وتواجدًا من أي وقت مضى.

 

فيلا خاصة بأمان 24 ساعة: يقيم نجم كرة القدم العالمي محمد صلاح في فيلا خاصة ضمن منتجع

وفقًا لمصادرنا الحصرية، حرص محمد صلاح على محاولة الابتعاد عن الأضواء والتمتع بالخصوصية التي يحتاجها، فيقيم النجم العالمي في فيلا خاصة ضمن منتجع الجونة الفاخر في الغردقة، حيث تم وضع سياج أمني حوله لضمان سلامته وسرية إجازته، يقوم الحراس الأمنيون بمراقبة الفيلا على مدار 24 ساعة، وذلك وفقًا لرغبة النجم العالمي.

ووفقًا للمصادر، وصل محمد صلاح إلى الجونة قبل يومين فى استضافة أصدقائه المقربين، ولقد أبقوا على إقامتهم في سرية تامة، و يُتوقع أن تستمر الإجازة لعدة أيام أخرى، وهذا يعني أننا سنرى المزيد من لقطاته في الجونة خلال الفترة المقبلة.

وكجزء من رحلته الاستكشافية، يقوم محمد صلاح يوميا بجولة بحرية ممتعة إلى جزيرة "بيوض" المذهلة، والتي تقع بالقرب من الجونة على سواحل البحر الأحمر، و يبدو أن الجزيرة قد سحرته في زيارته السابقة لها في الأعوام، حيث يمتاز المكان برماله الناعمة وشواطئه الساحرة ومناظرها الطبيعية الخلابة، هناك بالتأكيد الكثير من الجمال الذي يمكن استكشافه في تلك الجزيرة.

يستغل محمد صلاح إقامته في الجونة للاستمتاع بشواطئ البحر

وحسب المصدر، تتمحور أيام محمد صلاح في الجونة حول قضاء وقته على متن يخت خاص يملكه أحد أصدقائه المقربين، وينطلق النجم العالمي من مارينا الجونة في رحلة بحرية رائعة إلى جزيرة "بيوض"، وسط إجراءات أمنية مشددة لحمايته.

لا يمكن لمحمد صلاح أن يختفي تمامًا عن عيون العامة، حتى على متن اللنش الخاص به، فبالفعل، يجد العاملون على المركب البحري نفسهم واقعين في فخ الإثارة وينشرون صورهم التذكارية معه على منصات التواصل الاجتماعي، مما يؤكد حضوره في الجونة ويشعل الانتشار السريع للأخبار.

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