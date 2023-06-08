للرجال فقط.. تعرف على فوائد جذور الماكا



تحتوي جذور الماكا على العديد من العناصر الغذائية، بما فيها الألياف، والأحماض الأمينية، وعدة أنواع من الفيتامينات والمعادن، مثل الكالسيوم والحديد، كما أنها تحتوي على عدد من المركبات الفعالة والتي يمكن أن تكون مسؤولة بشكل أساسي عن فوائد جذور الماكا الصحية للرجال، ومن هذه المركبات:

الماكاميدات.

الماكاريدين.

القلويدات.

الجلوكوزينولات.

وقال الدكتور خالد يوسف خبير تغذية ، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، ان تناول الماكا يمكن أن يساعد في زيادة قوه الانتصاب عند الرجال وزياده تركيز الحيوانات المنوية والتحسين من جودة حركة الحيوانات المنوية .

فوائد أخرى لجذور الماكا للرجال

التخفيف من أعراض تضخم البروستاتا الحميد.

تحسين المزاج.

تحسين مستويات الطاقة في الجسم وزيادة القدرة على التحمل.

تقليل ضغط الدم.

التحسين من عمل مضادات الأكسدة الطبيعية المتواجدة داخل الجسم، مثل الجلوتاثيون.

التحسين من الذاكرة والقدرة على التعلم.

طريقه الاستعمال

توخذ فى صوره كبسوله كمكمل غذائى مره وآحده يوميا ومرضى قصور الكبد والكلى ومرضى القلب يمتنعون .

