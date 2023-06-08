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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مفاجأة مدوية.. دوري أبطال إفريقيا يحسم مصير كهربا مع الأهلي

صدى البلد

 

أكد الإعلامي إسلام صادق أن  النادي الأهلي ينتظر معرفة مصير مباراة الفريق الأحمر أمام الوداد المغربي يوم الأحد المقبل في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا لحسم مصير محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق بالرحيل أو البقاء وتدبير مبلغ غرامة نادي الزمالك قبل نهاية الشهر الجاري.

وقال الإعلامي إسلام صادق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" :" النادي الأهلي استقر في حال فوز الأهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا على حساب الوداد المغربي سيتم دفع غرامة نادي الزمالك التي تقدر بـ 2.5 مليون دولار وغلق الملف نهائياً للحفاز على تركيز اللاعب بعد تألقه منذ العودة من الإيقاف".

وتابع:"أما في حال خسارة الأهلي بطولة دوري أبطال إفريقيا اتفق إدارة النادي مع السويسري مارسيل كولر على فتح الباب أمام رحيل كهربا إلى الخليج بعد وصول عروض سعودية وإماراتية لكهربا في الفترة الماضية على أن يقوم اللاعب بالاتفاق مع ناديه الجديد على طريقة سداد غرامة نادي الزمالك بعيداً عن تحمل خزينة الأهلي أي أموال حتى لا تكون مخالفة مالية واضحة".

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