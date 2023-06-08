عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الحزن الخفي|هاني شنودة يروي تفاصيل حادثة غيرت حياته.. عدى عليا أتوبيس|فيديو

هاني شنودة
هاني شنودة

أكد الموسيقار هاني شنودة، أن موسيقى فيلم الأفوكاتو أكثر الألحان التي تعبر عنه، لأن بها الحزن الخفي ،وهو يحب الجمال المخفي والأحزان المخفية ..مضيفاً أن أي وضوح في الأول والآخر خاطئ لأننا لا نملك من أمرنا شيء في الأول والآخر.

هاني شنودة:قعدت سنة ونصف في المستشفى

وأضاف هاني شنودة خلال لقائه ببرنامج "معكم منى الشاذلي" على قناة "سي بي سي"، أنه تعرض لحادثة كانت فارقة في حياته، متابعاً:"ترولي أتوبيس عدى عليَّ وقعدت سنة ونصف في المستشفى وقتها كان عمري 17 سنة، واتعلمت منها حاجات كتير ومنها إزاي اكتب وأحلق بإيدي الشمال و ده ساعدني في البيانو"

هاني شنودة:علامات في العقل الباطن

وتابع هاني شنودة، قائلاً:"بس طلعت منها كويس،  ومريت بحاجات كتير، و لكن جميعها مخفية، مش موجودة دلوقتي، خلصت مع الزمن، و لكن تاركه علامات في العقل الباطن"

 

هاني شنودة فيلم الأفوكاتو حادثة العقل الباطن الحزن الخفي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار حاسم بشأن الشوالي.. من هو معلق مباراة الإياب بين الأهلي والوداد؟

أول رد فعل من طارق حامد بعد فسخ تعاقده مع الاتحاد

كاف يحسم موقفه النهائي بشأن تغيير حكم مباراة الأهلي والوداد

"خبطتين في الرأس"| صدمتان لـ طارق حامد في 24 ساعة.. ماذا يفعل؟

عقب التعاقد مع كانتي|اتحاد جدة يفسخ تعاقده مع طارق حامد

طبيب الجراحة الذي أصبح وزيرا للصحة| حكاية عملية أودت بحياة “عماد الدين”.. وهذه حقيقة الخطأ الطبي

مناطق تحت تأثير العاصفة الترابية.. 5 إجراءات عاجلة لـ المواطنين

سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 8-6-2023

ترشيحاتنا

مهيب عبد الهادي يفجر مفاجأة: لاعب في قائمة المنتخب إيجابي منشطات

رئيسي يزور 3 دول في أمريكا اللاتينية الأسبوع المقبل

بيراميدز يسعى لضم محمود حسن تريزيجيه

أعلى سعر للدولار اليوم الخميس 8-6-2023

دعاء نصف الليل.. 22 كلمة لا ترد للرزق والزواج وفك الكرب

أشرف زكي: دار المسنين مجانا.. وتكفل بتكاليف جميع المقيمين بها السلطان القاسمي|فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مليونير يثير الجدل بتقدمه لامتحانات الثانوية العامة للمرة السابعة والعشرين.. اعرف القصة

هؤلاء الممنوعون من تناول المشمش نهائيا.. تعرف عليهم

الجرأة والشحاتة السبب.. إطلالات جورى بكر بعد غلقها التعليقات على انستجرام

صورة لمومياء طفل تثير الجدل عبر السوشيال ميديا

فيديو

حزب الإخلاص واحترامه للقضاء ورسالة للجماهير.. تصريحات مرتضى منصور في أحدث ظهور

الحكومة تعلن موعد انتقال الموظفين للعاصمة الإدارية الجديدة |تغطية خاصة

مش بتاعة سيما| ماذا قال يسري نصر الله عن عبلة كامل ..فيديو جراف

السيسي في أنجولا.. ناقش ملف الاستثمار.. وطالب بوقف إطلاق النار بالسودان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: اللغة البيضاء

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: العلاج بالحب

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: التكنولوجيا والناس

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: انتبه.. أنت تكتب ماضيك

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الثانوية العامة بين الآمال والقلق

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: أفراح الوطن العربي

هند عصام

هند عصام تكتب: تحتمس الثانى .. قوى السلطة

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: مغامرة المقص الجيني.. المناعة البكتيرية على طاولة نوبل (1)

اﻟﻤﺰﻳﺪ