الحزن الخفي|هاني شنودة يروي تفاصيل حادثة غيرت حياته.. عدى عليا أتوبيس|فيديو

أكد الموسيقار هاني شنودة، أن موسيقى فيلم الأفوكاتو أكثر الألحان التي تعبر عنه، لأن بها الحزن الخفي ،وهو يحب الجمال المخفي والأحزان المخفية ..مضيفاً أن أي وضوح في الأول والآخر خاطئ لأننا لا نملك من أمرنا شيء في الأول والآخر.

هاني شنودة:قعدت سنة ونصف في المستشفى

وأضاف هاني شنودة خلال لقائه ببرنامج "معكم منى الشاذلي" على قناة "سي بي سي"، أنه تعرض لحادثة كانت فارقة في حياته، متابعاً:"ترولي أتوبيس عدى عليَّ وقعدت سنة ونصف في المستشفى وقتها كان عمري 17 سنة، واتعلمت منها حاجات كتير ومنها إزاي اكتب وأحلق بإيدي الشمال و ده ساعدني في البيانو"

هاني شنودة:علامات في العقل الباطن

وتابع هاني شنودة، قائلاً:"بس طلعت منها كويس، ومريت بحاجات كتير، و لكن جميعها مخفية، مش موجودة دلوقتي، خلصت مع الزمن، و لكن تاركه علامات في العقل الباطن"