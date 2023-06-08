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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

خيانة.. رئيس كوريا الشمالية يصدر أمرا عاجلا بشأن زيادة حالات الانتحار بالبلاد

الزعيم الكوري الشمالي
الزعيم الكوري الشمالي

أصدر الرئيس الكوري الشمالي، كيم جونج أون، أمرا بمنع عمليات الانتحار في البلاد وتصنيفها على أنها خيانة للاشتراكية، ويأتي هذا مع ارتفاع ظاهرة الانتحار بشكل متزايد في البلاد.

وأمر كيم جونج أون بمنع الانتحار في البلاد يأتي في محاولة منه لوقف الظاهرة التي انتشرت في الكوريا الشمالية بسبب شدة الاحتياجات اليومية لدي الشعب، مما أدي إلى اتخاذ إجراءات وقائية للتعامل مع الظاهرة.

وعلى الجانب الآخر، كشفت وكالة الاستخبارات في كوريا الجنوبية عن ارتفاع حالات الانتحار في جارتها الشمالية بنسبة 40% في 2023 مقارنه بـ بالعالم الماضي، مشيرة إلى أن وجود الكثير من الاضطرابات الداخلية في بيونج يانج بسبب مصاعب المواطنين.

كما ذكر راديو آسيا الحرة أن الأمر بمنع الانتحار في البلاد، تم إعلانه خلال سلسلة من الاجتماعات الطارئة التي تم عقدها في جميع أنحاء البلاد.

ووفقا للتقارير، ذكر مسؤولون في أحد الاجتماعات وقوع 35 حالة انتحار هذا العام في مدينة تشونج جين ومقاطعة كيونجسونج وحدها، وشملت حالات الانتحار عائلات بأكملها.

وقال مسؤول: "على الرغم من سياسة منع الانتحار التي أقرها الزعيم الكوري الشمالي، لم يتمكن المسؤولون من التوصل إلى حل مناسب، إذ كانت معظم حالات الانتحار ناجمة عن الفقر المدقع والمجاعة، لذلك لا يستطيع أحد أن يتخذ إجراءً مضادًا في الوقت الحالي".

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