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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بالأسماء..إصابة 8 أشخاص في حادث إنقلاب تروسيكل أعلي كوبري بالشرقية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أصيب 8 أشخاص بكدمات وسحجات بالجسم إثر وقوع حادث إنقلاب تروسيكل بكوبري العباسة أمام قرية تل الرخم دائرة مركز ابو حماد وتم نقل المصابين الي مستشفي ابوحماد وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة وتحرير محضر بالواقعة.

فيما تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفي ابوحماد بإستقبال كلا من "السيد م ا س" 48 سنة مصابا بإشتباة كسر بالضلوع و"ملك ش س س" 11 سنة مصابه بسحجات وكدمات و"ثريا ع ر" 25 سنة مصابة سحجات بالزراع الأيسر و"راندا س م" 27 سنة مصابة بكدمات بالظهر و"هبه م ا" 15 سنة مصابة بكدمات متفرقة و"السيد ع س" 15 سنة مصابا بكدمة بالظهر و"احمد س ا ع" 15 سنة مصابا بكدمة بالظهر و"بسمة م ا" 37 سنة مصابا بكدمة بالزراع الأيسر وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة.

وبالإنتقال والفحص تبين حدوث إصابتهم إثر وقوع حادث إنقلاب تروسيكل بكوبري العباسة أمام قرية تل الرخم دائرة مركز ابو حماد وتم نقل المصابين الي مستشفي ابوحماد وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة وتحرير محضر بالواقعة.

الأجهزة الامنية الرعاية الصحية سحجات وكدمات محضر بالواقعة كدمات وسحجات مركز أبو حماد

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