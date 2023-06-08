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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

30 طن يوميا.. وزيرة البيئة ومحافظ قنا يفتتحان توسعات مصنع تدوير المخلفات

وزيرة البيئة ومحافظ
وزيرة البيئة ومحافظ قنا

افتتحت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، واللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، مشروع توسعات مصنع المعالجة والتدوير للمخلفات الصلبة بنجع حمادي، ضمن مشروعات البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة ، وذلك في إطار الاحتفالات بيوم البيئة العالمي ٢٠٢٣.

 

جاء ذلك بحضور الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا ، والنائب فتحي قنديل، والنائبة سحر صدقي، عضوا مجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمحافظة قنا، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة. 

 

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استمعت وزيرة البيئة ومحافظ قنا، إلى شرح تفصيلي عن  توسعات محطة فرز وتدوير بمصنع معالجة المخلفات بنجع حمادى، حيث شملت "توريد خط فرز مخلفات صلبة وبلدية لانتاج الوقود الصلب البديل RDF – مبني اداري – ميزان بسكول" بتكلفة اجمالية تقديرية ٥ مليون و ٩٠٠ الف جنيه، بتمويل من البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة لتصل طاقته التصميمية للمصنع الي ٣٠ طن / يوم، حيث يستقبل المصنع يوميا ١٧١ طن مخلفات من مركز أبوتشت و ٨٦ طن من مركز فرشوط و ١٣٣ طن من مركز نجع حمادي و ٤١ طن من مركز الوقف. 

و أكد الداودي،  أن المحافظة تمتلك منظومة متكاملة للمخلفات الصلبة، منها مصنع تدوير المخلفات بالصالحية بمدينة قنا ومصنع تدوير المخلفات بمدينة نجع حمادى ، كما  تسعي المحافظة الي إنشاء 5 محطات وسيطة بـ " دشنا - فرشوط - المحروسة بمركز قنا – قوص – شرق قنا ".

 

و أضاف محافظ قنا ،  كما تم تخصيص 174 فدان لإقامة مصنع تدوير المخلفات بقوص، وسوف يخدم مراكز قوص وقفط ونقادة بطاقة تصميمية 370 طن / يوم ، بالإضافة إلي مدفن صحي بمركز قوص ، وكذلك تمتلك المحافظة عدد كبير من معدات وحاويات النظافة بمراكز ومدن المحافظة.

 

وزيرة البيئة

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