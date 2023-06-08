عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الحالة المرورية اليوم الخميس 8 يونيو 2023

الحالة المرورية اليوم
الحالة المرورية اليوم الخميس 2023

استعرضت مقدمة برنامج “8 الصبح” المذاع على قناة “دي إم سي” الفضائية؛ الحالة المرورية بأهم شوارع وميادين القاهرة الكبرى اليوم الخميس 8 يونيو 2023، عبر تطبيق جوجل للخرائط.

وظهر طريق صلاح سالم باللون الأخضر الذي يعبر عن السيولة المرورية، وطريق الدائري ومحور 26 يوليو حتى المهندسين به أيضا سيولة مرورية مع وجود بعض الكثافات المتوسطة المتقطعة والتي لا تؤثر على حركة السير. 


وأوضحت أن محور 26 يوليو في الاتجاهين يظهر باللون الأخضر تعبيرا عن السيولة المرورية الكبيرة، بالإضافة إلى أن أعلى   كوبري 6 أكتوبر في الاتجاهين به بعض الكثافات المرورية مع وجود بعض الكثافات المتقطعة وحتى امتداد رمسيس وغمرة ووسط البلد بها بعض الكثافات، بالإضافة إلى أن كوبري 15 مايو به بعض الكثافات المروريه مرورية حتى منطقة التحويلات.

وتابعت أن ميدان الجيزة وميدان مصطفى محمود وشارع جامعة الدول وشارع السودان بهم بعض الكثافات المرورية لكن غير مؤثرة على حركة السير؛ بالإضافة إلى وجود بعض الكثافات المروريه أعلى كوبري 15 مايو.

ونوهت إلى  أن نسبة السيولة المرورية  في بعض المناطق قد تؤدي إلى زيادة السرعات، مشيرة إلى ضرورة الالتزام بالسرعات المقررة حتى لا تؤدي زيادة السرعات إلى وقوع حوادث، لافتة إلى أن رقم إغاثة الطرق هو 012‪21110000.
 

الالتزام بالسرعات الاتجاهين الحالة المرورية اليوم الخميس المهندسين أعلى كوبري 6 أكتوبر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الوزارة تتحرك والنقابة تنفي والطبيب يتوعد.. هل مات الوزير أحمد عماد بخطأ طبي؟

محدش يخرج.. العاصفة بدأت الآن| تحذير عاجل من الأرصاد

شوبير يصدم جماهير الزمالك بشأن الصفقات الجديدة

خطة مجربة| ماذا تنوي جماهير الوداد فعله مع الأهلي خلال المباراة النهائية؟

ساعات وتبدأ العاصفة وأعلى درجة حرارة.. التزموا بهذه النصائح

خلال تشييع جنازة.. انفجار ضخم داخل أحد المساجد في أفغانستان

تفاصيل جديدة.. النقطة 11 و12 بلوائح الفيفا تنصف كهربا بأزمة الزمالك

عاصفة عنيفة تضرب البلاد وحرارة 45 درجة|تحذير عاجل من الأرصاد اليوم

ترشيحاتنا

ضبط شخصين لاتجارهما غير المشروع في النقد الأجنبي بـ شبرا

الشرطة الفرنسية تعلن أعمار المصابين.. ومنفذ حادث الطعن طالب لجوء سوري

من غير نمر .. مصرع صغير أجنبي دهسته دراجة نارية بالشروق

24 ساعة تحويلات مرورية.. غلق شارع النيل أسفل كوبري 15 مايو|صور

السيسي: مصر تولت رئاسة الكوميسا في فترة شديدة الدقة

هآرتس: الضفة وغزة تواجهان نقصًا حادًا وخطيرًا في توفّر الأدوية للمرضى

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عاصفة عنيفة تضرب البلاد.. أطعمة عليك تناولها لتحسين صحة الجهاز التنفسي والقلب

احذر المعلب والمشوي.. أطعمة تجنبها خلال العواصف الترابية اليوم وغدا

القوات المسلحة تحتفل بتخرج دورة تأهيل الأعضاء المدنيين دفعة 22 رقابة إدارية

القوات المسلحة تقدم تيسيرات لطلبة مدارس التربية الفكرية من ذوى الهمم لإنهاء مواقفهم التجنيدية

فيديو

بسمة وهبة .. حسدوها على مرضها فأدهشتهم بـ ردّها

القوات المسلحة تحتفل بتخرج دورة تأهيل الأعضاء المدنيين دفعة 22 رقابة إدارية

شكاير مليانة فلوس ومخدرات .. سقوط عصابة سيدات بحدائق القبة |فيديوجراف

حزب الإخلاص واحترامه للقضاء ورسالة للجماهير.. تصريحات مرتضى منصور في أحدث ظهور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: اللغة البيضاء

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: العلاج بالحب

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: التكنولوجيا والناس

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: انتبه.. أنت تكتب ماضيك

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الثانوية العامة بين الآمال والقلق

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: أفراح الوطن العربي

هند عصام

هند عصام تكتب: تحتمس الثانى .. قوى السلطة

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: مغامرة المقص الجيني.. المناعة البكتيرية على طاولة نوبل (1)

اﻟﻤﺰﻳﺪ