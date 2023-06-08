الحالة المرورية اليوم الخميس 8 يونيو 2023

استعرضت مقدمة برنامج “8 الصبح” المذاع على قناة “دي إم سي” الفضائية؛ الحالة المرورية بأهم شوارع وميادين القاهرة الكبرى اليوم الخميس 8 يونيو 2023، عبر تطبيق جوجل للخرائط.

وظهر طريق صلاح سالم باللون الأخضر الذي يعبر عن السيولة المرورية، وطريق الدائري ومحور 26 يوليو حتى المهندسين به أيضا سيولة مرورية مع وجود بعض الكثافات المتوسطة المتقطعة والتي لا تؤثر على حركة السير.



وأوضحت أن محور 26 يوليو في الاتجاهين يظهر باللون الأخضر تعبيرا عن السيولة المرورية الكبيرة، بالإضافة إلى أن أعلى كوبري 6 أكتوبر في الاتجاهين به بعض الكثافات المرورية مع وجود بعض الكثافات المتقطعة وحتى امتداد رمسيس وغمرة ووسط البلد بها بعض الكثافات، بالإضافة إلى أن كوبري 15 مايو به بعض الكثافات المروريه مرورية حتى منطقة التحويلات.

وتابعت أن ميدان الجيزة وميدان مصطفى محمود وشارع جامعة الدول وشارع السودان بهم بعض الكثافات المرورية لكن غير مؤثرة على حركة السير؛ بالإضافة إلى وجود بعض الكثافات المروريه أعلى كوبري 15 مايو.

ونوهت إلى أن نسبة السيولة المرورية في بعض المناطق قد تؤدي إلى زيادة السرعات، مشيرة إلى ضرورة الالتزام بالسرعات المقررة حتى لا تؤدي زيادة السرعات إلى وقوع حوادث، لافتة إلى أن رقم إغاثة الطرق هو 012‪21110000.

