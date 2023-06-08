طارق مصطفى يقترب من تدريب فريق جديد بالدوري المغربي

أكد تقرير صحفي، اقتراب المصري طارق مصطفى، المدير الفني لفريق أولمبيك آسفي المغربي، من تولى القيادة الفنية لفريق المغرب الفاسي، في الموسم المقبل.

وبحسب موقع "لو 360 سبورت"، فإن نادي المغرب الفاسي أنهى مفاوضاته مع طارق مصطفى، وتوصلا لاتفاق يقضي بتدريب فريقه الأول لكرة القدم بالنادي، الموسم المقبل خلفا للمدرب المؤقت عمر حاسي .

وأضاف أن الاتفاق المبدئي يُتيح لطارق مصطفى الاشراف على تدريب الفريق الفاسي، لمدة لموسمين.

وكان طارق مصطفى تولى تدريب أولمبيك آسفي ، خلال شهر مارس من العام الماضي، خلفا للمدرب عبد الرحيم الذي كان أُقيل من منصبه بسبب سوء النتائج .

ويحتل أولمبيك آسفي المركز الرابع في جدول ترتيب مسابقة الدوري المغربي برصيد 41 نقطة.