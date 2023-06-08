عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تفاصيل مران الأهلي الأخير قبل السفر للمغرب

صدى البلد

خاض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مرانه الختامي في القاهرة صباح اليوم على ملعب التتش، قبل السفر إلى المغرب استعدادًا لمباراة الوداد المقرر لها 11 يونيو الجاري على مركب محمد الخامس في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وعقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، محاضرة مع اللاعبين قبل انطلاق المران؛ للحديث عن الجوانب الفنية والخططية، وخاض الفريق فقرة إحماء قبل تنفيذ الجزء الخططي خلال تدريبات الكرة.

وأدى رباعي حراسة المرمى؛ محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء، تدريباتهم تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس.

وتغادر بعثة الأهلي القاهرة عصر اليوم متجهة إلى المغرب لخوض مباراة الإياب في نهائي دوري الأبطال.

وحقق الأهلي الفوز على الوداد المغربي بهدفين مقابل هدف في مباراة الذهاب التي أقيمت على استاد القاهرة مساء يوم الأحد الماضي.

 

الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المغرب الوداد مركب محمد الخامس دوري ابطال افريقيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

استشهاد ضابط شرطة.. مصرع عنصر شديد الخطورة في أسيوط

محدش يخرج.. العاصفة بدأت الآن| تحذير عاجل من الأرصاد

الوزارة تتحرك والنقابة تنفي والطبيب يتوعد.. هل مات الوزير أحمد عماد بخطأ طبي؟

ساعات وتبدأ العاصفة وأعلى درجة حرارة.. التزموا بهذه النصائح

شوبير يصدم جماهير الزمالك بشأن الصفقات الجديدة

بيان رسمي وتحرك عاجل.. حكاية أكلة سمك بـ 6 آلاف جنيه في الإسكندرية

تفاصيل جديدة.. النقطة 11 و12 بلوائح الفيفا تنصف كهربا بأزمة الزمالك

بعد الزيادة الجديدة.. تعرف على أسعار الشاي في الأسواق

ترشيحاتنا

لمناقشة أزمة أوكرانيا والناتو.. بايدن يستقبل سوناك اليوم

البحوث الفلكية تكشف تفاصيل محطة رصد الأقمار الصناعية والحطام الفضائى

الاستغناء عن الدولار وسعر صرف واقعي.. ماذا يعني إطلاق مؤشر خاص بالجنيه؟

زرت الأهرامات.. رئيس كينيا يوجّه رسالة لـ مواطني القارة بشأن السياحة |فيديو

وزير الداخلية يصدر قرارا بإنشاء 6 مراكز إصلاح وتأهيل في مدينة 15 مايو

تحت رعاية الرئيس.. شباب منحة ناصر للقيادة الدولية في ضيافة الخارجية المصرية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في يومه العالمي.. لماذا يعتبر المحيط جزءًا هامًا من النظام الحيوي للكوكب؟

8 يونيو| اليوم العالمي للمحيطات.. تعرف على سبب التسمية

عاصفة عنيفة تضرب البلاد.. أطعمة عليك تناولها لتحسين صحة الجهاز التنفسي والقلب

احذر المعلب والمشوي.. أطعمة تجنبها خلال العواصف الترابية اليوم وغدا

فيديو

نزل تحت الـ2000 جنيه|هزة جديدة تضرب أسعار الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

بسمة وهبة .. حسدوها على مرضها فأدهشتهم بـ ردّها

القوات المسلحة تحتفل بتخرج دورة تأهيل الأعضاء المدنيين دفعة 22 رقابة إدارية

شكاير مليانة فلوس ومخدرات .. سقوط عصابة سيدات بحدائق القبة |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: اللغة البيضاء

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: العلاج بالحب

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: التكنولوجيا والناس

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: انتبه.. أنت تكتب ماضيك

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الثانوية العامة بين الآمال والقلق

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: أفراح الوطن العربي

هند عصام

هند عصام تكتب: تحتمس الثانى .. قوى السلطة

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: مغامرة المقص الجيني.. المناعة البكتيرية على طاولة نوبل (1)

اﻟﻤﺰﻳﺪ