الأهلي يراقب مصير أحمد حجازي مع اتحاد جدة.. تفاصيل

يترقب النادي الأهلي مصير الدولي المصري أحمد حجازي مع نادي اتحاد جدة، بعد شكوك استمراره مع النادي السعودي في الموسم المقبل.

وكانت تقارير سعودية، أكدت خلال الساعات الماضية أن نادي اتحاد جدة قد يستغني عن أحمد حجازي في الميركاتو الصيفي المقبل بسبب معاناته من إصابة في الركبة، إذ ينتظر النادي السعودي الفحوصات الطبية لحسم قراره النهائي.

وتواصل مسئولو الأهلي مع أحمد حجازي خلال الساعات الماضية، تمهيدا لعودته لصفوف القلعة الحمراء، حال تأكد رحيله عن نادي اتحاد جدة.

ولعب أحمد حجازي في صفوف الأهلي خلال الفترة من 2015 حتى 2017، قبل أن ينضم لصفوف وست بروميتش الإنجليزي.

وقاد أحمد حجازي اتحاد جدة لحصد الدوري السعودي موسم 2022-2023، بعد غياب دام نحو 14 عاما.

طارق حامد يقترب من الرحيل:

يذكر أن تقارير صحفية، أكدت أيضا اقتراب رحيل الدولي المصري طارق حامد عن اتحاد جدة في الميركاتو المقبل، بعد توصل النادي السعودي لاتفاق مع النجم الفرنسي نجولو كانتي، لاعب فريق تشيلسي الإنجليزي، لضمه في صفقة انتقال حر.