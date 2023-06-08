التموين تطرح لحوم مجمدة وحية بأسعار مخفضة في الأسواق

قال وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي؛ إن الوزارة عملت على توسيع وتنوع لمصادر اللحوم سواء حية أو مجمدة.

وعرضت قناة دي ام سي الفضائية تقريرا أفاد أن وزير التموين تعاقد مع دول افريقيه كالسودان وجيبوتي وتنزنيا و اوغندا؛ بالإضافة إلى الهند بإستيراد اللحوم مما يساهم في توفير الكميات المطلوبة لتلبية احتياجات المواطنين بأسعار مخفضة.

وكشف وزير التموين إلى أن توفرت كميات كبيرة من اللحوم المتعاقد عليها المجازر؛ مشيرا إلى أن الوزارة تعاقدت على توفير 5000 طن لحوم مجمدة وبرازيلي فضلا عن إتخاذ اجراءات التعاقد على 1000 طن لحم هندي مجمد ومتوقع وصولها خلال هذا الشهر.

