تفاصيل العاصفة المدارية بيبارجوي .. أية دولة عربية ستتأثر بها؟

قدمت نورهان عادل مذيعة صدى البلد تغطية خاصة عن اخر مستجدات الاحوال الجويه والطقس و العاصفة المدارية، حيث يشهد بحر العرب حالياً تطوراً سريعاً لعاصفة مدارية تمت تسميتها "بيبارجوي"، وفقاً لصور الأقمار الصناعية التابعة لوكالة ناسا. وتقترب العاصفة المدارية من الشواطئ العربية، ما يثير القلق بين السكان المحليين والجهات المعنية بالطقس.

وفقا للجمعية الفلكية بجدة، بدأت العاصفة المدارية بيبارجوي كحالة مدارية ضعيفة، ولكنها تحولت بسرعة إلى عاصفة مدارية، وتتوقع الخبراء أن تصل إلى مستوى اعصار من الدرجة الأولى خلال الـ 24 ساعة القادمة.

وتعتبر الأقمار الصناعية الخاصة بوكالة ناسا، مثل قمر "discover"، أدوات مهمة لرصد الأحوال الجوية.

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