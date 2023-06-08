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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

انتداب المعمل الجنائي لفحص حريق مدرسة ثانوى في القليوبية

حريق
حريق

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية بانتداب المعمل الجنائي لفحص اندلاع حريق داخل مدرسة الشهيد محمد جمال الاكشر الثانوية للبنين بمدينة طوخ لمعرفة أسباب نشوبه وتشكيل لجنة لحصر الخسائر والتلفيات.


تلقت مدير أمن القليوبية اخطارا من مأمور مكز شرطة طوخ يفيد وقوع حريق فى احدى الغرف بمدرسة الشهيد محمد جمال الاكشر بدائرة المركز.


وانتقلت قوات الإطفاء فى مدينة طوخ وتم السيطرة على النيران وبالمعاينة والفحص تبين أن الحريق شب فى غرفة بها تشوينات مقاعد وكتب بالطابق الثانى بالمدرسة.


كما تبين أن سبب الحريق ماس كهربائى بمروحة السقف بالحجرة واتت النيران على المقاعد وكمية من الدفاتر والكتب ولم يسفر عن اى خسائر بشرية او اصابات وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المختصة التحقيق .

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