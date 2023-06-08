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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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بين الناس

مياه المنيا ترفع درجة الاستعداد لمواجهة التقلبات والعواصف الترابية والأمطار

صدى البلد

أعلن المهندس رجب السعيد جبر رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنيا عن رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة حالة عدم الاستقرار فى  الأحوال الجوية و حدوث عواصف وأتربة وأمطار غزيرة علي كافة مراكز المحافظة واتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة لمواجهة سوء الأحوال الجوية، واتخاذ الإجراءات اللازمة فى حالة أى طوارئ.


أكد السعيد ان الشركة مستعدة  لمجابهة اى مشاكل قد تطرأ على الشبكات والمحطات، مؤكداً على تواجد رؤساء القطاعات ومديري عموم الافرع فى مناطق عملهم والاطمئنان بصفة مستمرة على حسن سير العمل والتعامل مع أية مشكلات في حينها ، وتواجد الكيميائيين بمعامل الشركة على مستوى الافرع  للقيام برفع العينات من المحطات والشبكات بصورة مستمرة واتخاذ اللازم فورا حيال وجود اى شكاوى خاصة بجودة مياه الشرب، والتأكيد على توافر المولدات الكهربية وجاهزيتها لتشغيل المحطات حال انقطاع التيار الكهربائى عن محطات مياه الشرب والصرف الصحى . 


وأضاف السعيد أنه تم تشكيل غرفة طوارئ مركزية للتنسيق مع غرفة  العمليات الرئيسية بالمحافظة   ومتابعة كافة الشكاوى الواردة إلى  الخط الساخن وإدارة الأزمات والطوارئ خلال موجة التقلبات الجوية، والعمل على حلها فورًا، وخاصة المشاكل المتعلقة بانقطاعات المياه أو جودتها.

مؤكدا على الاستعداد بكافة معدات وسيارات الشركة لمواجهة اى مشاكل طارئة على مستوى مراكز  المحافظة  موضحا أنه يتم تلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار الـ 24 ساعة على الخط الساخن (125) على مستوى  المحافظة وكافة قنوات التواصل الاجتماعي

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