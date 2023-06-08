هجوم قرش أدى لوفاة أحد مرتادي شواطئ الغردقة.. أول تحرك من البيئة

قامت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بإصدار تعليماتها بسرعة تشكيل لجنة من المختصين بمحميات البحر الأحمر فور تلقى وزارة البيئة بلاغا بوقوع حادث هجوم سمكة قرش علي أحد مرتادي شواطئ مدينة الغردقة وذلك للتوجه لموقع البلاغ للتحقق من ملابسات الحادث.

هذا وقد انتهت أعمال الفحص إلي تأكد رجال محميات البحر الأحمر من وقوع هجوم من سمكة قرش من نوع النمر Tiger Shark علي أحد رواد الشاطئ مما أدي إلى وفاته.

وأصدرت وزيرة البيئة توجيهاتها بسرعة قيام المختصين بمسح المسطح المائي بمحيط الحادث وذلك لرصد السمكة المتسببة في الحادث، والتى كانت تحوم بالقرب من سطح الماء بالمنطقة، وعليه تم إصدار تعليمات باتخاذ إجراءات لإيقاف نشطة السباحة والسنوركلينج والرياضات المائية بنطاق المنطقة المحصورة بين منتجع الجونة شمالا وحتى الحد الجنوبي لخليج ابو سومه جنوبا لمدة يومين تبدء من صباح يوم الجمعة الموافق ٩/٦/٢٠٢٣ بالتنسيق مع السيد محافظ البحر الأحمر.

وإذ تؤكد وزارة البيئة أن منع أنشطة السباحة تم في ضوء الالتزام بالبروتوكولات الدولية المطبقة في حالة وقوع مثل هذه الحوادث، كما تهيب وزارة البيئة بالمواطنين ومرتادي سواحل البحر الاحمر بالالتزام بالتعليمات والضوابط المنظمة للتعامل مع الموارد الطبيعية بالبحر الاحمر حرصا علي سلامتهم.