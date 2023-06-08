عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

هجوم قرش أدى لوفاة أحد مرتادي شواطئ الغردقة.. أول تحرك من البيئة

صدى البلد

قامت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بإصدار تعليماتها بسرعة تشكيل لجنة من المختصين بمحميات البحر الأحمر فور تلقى وزارة البيئة بلاغا بوقوع حادث هجوم سمكة قرش علي أحد مرتادي شواطئ مدينة الغردقة وذلك للتوجه لموقع البلاغ للتحقق من ملابسات الحادث.

 

هذا وقد انتهت أعمال الفحص إلي تأكد رجال محميات البحر الأحمر من وقوع هجوم من سمكة قرش من نوع النمر Tiger Shark علي أحد رواد الشاطئ مما أدي إلى وفاته.

 

وأصدرت وزيرة البيئة توجيهاتها بسرعة قيام المختصين بمسح المسطح المائي بمحيط الحادث وذلك لرصد السمكة المتسببة في الحادث، والتى كانت تحوم بالقرب من سطح الماء بالمنطقة، وعليه تم إصدار تعليمات باتخاذ إجراءات لإيقاف نشطة السباحة والسنوركلينج والرياضات المائية بنطاق المنطقة المحصورة بين منتجع الجونة شمالا وحتى الحد الجنوبي لخليج ابو سومه جنوبا لمدة يومين تبدء من صباح يوم الجمعة الموافق ٩/٦/٢٠٢٣ بالتنسيق مع السيد محافظ البحر الأحمر.

 

وإذ تؤكد وزارة البيئة أن منع أنشطة السباحة تم في ضوء الالتزام بالبروتوكولات الدولية المطبقة في حالة وقوع مثل هذه الحوادث، كما  تهيب وزارة البيئة بالمواطنين ومرتادي سواحل البحر الاحمر بالالتزام بالتعليمات والضوابط المنظمة للتعامل مع الموارد الطبيعية بالبحر الاحمر حرصا علي سلامتهم.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة.. كاف يكافئ حكم مباراة الأهلي والوداد في ذهاب نهائي أبطال أفريقيا

وفاة أحمد إبراهيم لاعب منتخب مصر للكونغ فو

مفاجأة.. بئر السيدة عائشة يكشف عن كنز أثري جديد لمصر| صور

سقوط أوكرانيا.. تحذير أمريكي عاجل بسبب قرار زيلينسكي بشأن الحرب

الزمالك اليوم.. صدمة بغرامة كهربا واستعادة طارق حامد وغموض موقف عمرو السيسي

ساعات وتبدأ العاصفة وأعلى درجة حرارة.. التزموا بهذه النصائح

في مديونية اتحاد الكرة.. نادي الزمالك يتصدر والأهلي خارج السيطرة

تفاصيل جديدة.. النقطة 11 و12 بلوائح الفيفا تنصف كهربا بأزمة الزمالك

ترشيحاتنا

أسلحة بيولوجية ونووية.. توقعات العارفة بابا فانجا تغير العالم في 2023

روسيا تعلن مغادرة 21 دبلوماسيًا و30 موظفًا إداريًا رومانيا .. تفاصيل

عاصفة وأمطار الآن.. اتبع هذه التعليمات للوقاية من المخاطر

بدءا من 1 يوليو.. قرار عاجل من وزارة العمل العمانية يخص الوافدين

إيقاف الرياضات المائية بنطاق حادث هجوم سمكة قرش على أحد رواد شاطئ بالغردقه

قريبًا .. مدن أمريكية تواجه خطر الغرق

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر صادم .. شاهد| نظارة عمر كمال تثير الجدل على السوشيال ميديا

خليك في البيت| عواقب خطرة للتعرض للعاصفة الترابية.. وحرارة مرتفعة مع سقوط أمطار

عايز أرفع قضية حجر على أبويا.. حكاية منشور ورد قاس على الفيسبوك

في يومه العالمي.. لماذا يعتبر المحيط جزءًا هامًا من النظام الحيوي للكوكب؟

فيديو

تفاصيل العاصفة المدارية بيبارجوي .. أية دولة عربية ستتأثر بها؟

تعود لمصر قريبا.. حلا شيحة تعتذر لنقيب الممثلين | هل نشاهدها على المسرح قريبا؟

صفعة لمدعى تخلف مصر عن سداد التزاماتها.. الدولة تثبت قدرتها على الوفاء

نزل تحت الـ2000 جنيه|هزة جديدة تضرب أسعار الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: المناعة البكتيرية على طاولة نوبل (2)

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: اللغة البيضاء

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: العلاج بالحب

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: التكنولوجيا والناس

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: انتبه.. أنت تكتب ماضيك

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الثانوية العامة بين الآمال والقلق

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: أفراح الوطن العربي

هند عصام

هند عصام تكتب: تحتمس الثانى .. قوى السلطة

اﻟﻤﺰﻳﺪ