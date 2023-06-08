اعتزال ثم عودة والعرض مستمر.. حكاية حلا شيحة مع أهل الفن والجمهور

فاجأة وبدون مقدمات قررت الفنانة حلا شيحة الابتعاد عن الفن ومهاجمة رواده سواء من الفنانين أو حتى المتابعين، بعد زواجها من معز مسعود وارتدائها للحجاب من جديد يوم 9 فبراير من عام 2021.



وجاء ارتداء حلا شيحة الحجاب واعتزال الفن المؤقت بعد سلسلة من الاعتزال والعودة حيث أنها قررت الاعتزال والعودة من قبل أكثر من مرة لأسباب شخصية أيضا.





الابتعاد عن الفن بسبب الزواج

ولكن ابتعاد حلا شيحة عن الفن عام 2021 كان نتيجة زوجها من المنتج معز مسعود والذى يشتهر داخل الوسط الفني بتدينه بعض الشىء، وهو ما جعلها تقتنع بضرورة اعتزالها ، ووصل الأمر إلى مهاجمتها للفن والفنانين



حلا شيحة تهاجم الفن والفنانين

وبعد قرار حلا شيحة بالزواج من معز مسعود وارتداء الحجاب، كانت وقتها تقوم بتصوير فيلمها الأخير مش أنا مع النجم تامر حسني.

وشهد هذا العمل أزمة كبيرة حاول تامر حسني تجاوزها بعد امتناع حلا عن عمل دوبلاج لمشاهدها بالإضافة إلى رفضها تصوير البوستر الدعائى للفيلم وعلقت على صفحتها قائلة: الفن باطل.

وهو ما عرض تامر حسني لخسائر كبيرة حاول تامر حسني وقتها حلها بحلول فردية قام بها مع المخرجة سارة وفيق.



حلا شيحة وأزمة كليب تامر حسني

وكالعادة لأى عمل فني سواء كان فيلم أو مسلسل يحرص أبطاله على طرح كليب كنوع من أنواع الترويج للعمل، فقام تامر حسني بطرح كليب بحبك قبل طرح الفيلم فى السينمات وتضمن هذا الكليب مجموعة من المشاهد الرومانسية بينه وبين حلا شيحة، مما جعل حلا تتبرأ من الفيلم برمته، وتدخل أشرف زكي وقتها وأصدر بيانا أكد من خلاله دعمه لتامر حسني وسحب العضوية من حلا شيحة.



انقطاع حلا شيحة عن الميديا



وبعد أزمة فيلم مش أنا قررت حلا شيحة بداية حياة جديدة بعد زواجها من معز مسعود والابتعاد عن الميديا والفن تماما، ولم تظهر سوى ببعض الصور التى كانت تطرحها عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وإنستجرام.





شائعات طلاق حلا من معز مسعود

وتداول الكثيرين بعد عام ونصف من الزواج عن وجود خلافات بين حلا شيحة وزوجها معز مسعود وأزدات هذه الشائعات بعد خلع حلا شيحة للحجاب وقيامها بطرح العديد من الصور الشخصية لها عبر صفحتها الرسمية، وهو ما جعل البعض يتساءل حول حقيقة طلاقها وبالرغم من نفي والدها أحمد شيحة، فى العديد من اللقاءات طلاقها من معز مسعود، إلا أن تصرفات حلا عبر صفحتها الشخصية جعلت الكثيرين يظن أن الطلاق قد حدث بالفعل ولكنها لا تريد الإعلان عنه بشكل رسمي.

حلا شيحة تريد العودة للفن مجددا

وكشف الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية أنه تلقى اتصالا هاتفيا من حلا شيحة تعتذر فيه عما بدر منها من قبل.



وأضاف أشرف زكي خلال حلوله ضيفا على الإعلامية منى الشاذلي أن حلا شيحة أتصلت به وطلبت الجلوس معه والاعتذار عما بدر منها مؤكدا أن الأمر ليس بيده ولابد من أخذ راى فناني مصر والأسرة الفنية وبيقولوا حلا بنتنا.



نص اعتذار حلا شيحة

وبعد حديث النقيب أشرف زكي عن حلا فى حلقته أمس مع منى الشاذلي أصدرت حلا بيانا عبر صفحاتها لتعتذر فيه بشكل علني عن كل ما سبق وكتبت قائلة: شكراً للبيت الكبير نقابة المهن التمثيلية، وشكراً دكتور أشرف زكي، النقيب الداعم والسند لكل مبدع مصري وكل إنسان قبل أن يكون فنانا”.

وأضافت: “مررت بأربع سنوات في حياتي كانوا من أصعب ما يكون، ولكن الحمد لله مع كل لحظة تعب أو ألم مررت بها تعلمت الکثير وازددت قوة وإصرارا على الخروج من المحن التي لا بد منها في الحياة”.

وتابعت: “متشكرة على كل الدعم من زمايلي، كلهم بحبهم وبتمنى لكل واحد فيهم النجاح دايماً، وجمهوري الجميل وكل من تكلم عني بخير وتفهم ما مررت به، وأحسن الظن بي، وبعتذر عن أي كلمة بدرت مني خرجت في وقت حرج في حياتي، ولم أقصد أبدا الإساءة لأحد ولا أحمل إلا كل الحب وأتمنى الخير لكل الناس”.

واستطردت: “أتمنى من الناس اللي بتدخل تكتب رأيها أو تعلق حابة أقولهم كفاية، ولو معندكمش كلمة طيبة بهدوء ممكن تطلعوا من صفحتي، كفاية أربع سنين تنمر وكلام مؤذي لي ولأسرتي، أي فنان هو إنسان قبل أن يكون فنانا أو مشهور، فراعوا أنه إنسان، متشكرة”