أخبار التعليم | تفاصيل الحصول على فرصة للدراسة في اليابان.. مستشفيات جامعة عين شمس تحتفل باليوم العالمي للتبرع بالدم

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

تفاصيل الحصول على فرصة للدراسة في اليابان

أعلنت قطاع البعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن اعلان سفارة اليابان بالقاهرة بأن الحكومة اليابانية بصدد القيام بتقديم منح للدراسة الجامعية فى اليابان لعام 2024 ، وذلك لطلاب البحوث المصريين من خريجى الجامعات الذين يرغبون فى استكمال دراستهم الجامعية فى اليابان وسوف تكون استمارة التقديم متاحة للجمهور على موقع السفارة على الإنترنت ويرجى ارسال جميع الأوراق المطلوبة بالإيميل قبل الساعة الثانية ظهرًا يوم الأحد 21 مايو2023

تعرف على الدورات التدريبية ب مركز جامعة القاهرة للغات الأجنبية والترجمة

أعلن مركز جامعة القاهرة للغات الأجنبية والترجمة، عن بدء دورات المدارس للأطفال من عمر 6 إلى 13 سنة، حيث ستتاح فرصة للأطفال لتحسين مستواهم في اللغة الإنجليزية كما سيتم تقديم شهادات للطلاب الذين يكملون الدورات بنجاح.

الاحد .. جامعة حلوان تطلق برنامج تدريبي عن

مهارات العرض الفعال

تواصل جامعة حلوان تنفيذ البرامج التدريبية للعاملين و اعضاء هيئة التدريس بالجامعة ، حيث تهدف الي لتنمية القدرات و المهارات و يتم ذالك بالتعاون بين المركز و مع الكيانات المختلفة بالجامعة كلٌ وفق تخصصه.



مستشفيات جامعة عين شمس تحتفل باليوم العالمي للتبرع بالدم

تحتفل بنوك الدم بمستشفيات جامعة عين شمس باليوم العالمي للتبرع بالدم، يوم الأربعاء 14 يونيو، وذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، والدكتور على الأنور، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتورة هالة سويد

أعلنت كلية التمريض بجامعة عين شمس عن فتح باب التقديم أمام الطلاب للدراسات العليا والدبلومات لعام 2021/2020 من خلال بوابتها الإلكترونية http://newnursing.asu.edu.eg/Postgraduate/?lang=ar.