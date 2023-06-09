عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

مستشفيات جامعة عين شمس تحتفل باليوم العالمي للتبرع بالدم

مستشفيات جامعة عين
مستشفيات جامعة عين شمس

تحتفل بنوك الدم بمستشفيات جامعة عين شمس باليوم العالمي للتبرع بالدم، يوم الأربعاء 14 يونيو، وذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، والدكتور على الأنور، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتورة هالة سويد، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور طارق يوسف، المدير التنفيذى للمستشفيات الجامعية، والدكتورة إيمان عمر، رئيس قسم الباثولوجيا الإكلينيكية.

txt

تعرف على الشروط والأوراق المطلوبة للتقديم بوظائف جامعة عين شمس

txt

الشروط العامة للتقدم لجائزة محمد ربيع ناصر للبحث العلمي لعام 2023

ويعد الاحتفال استكمالا لانطلاق برنامج “خمسة لواحد” 5for1، والذي يهدف إلى توفير 5 متبرعين لكل مريض من مرضى أمراض الدم والفشل الكلوي والأورام وزرع النخاع، والذين يحتاجون لنقل الدم بصفة مستمرة من متبرعين منتظمين حتى لا يتكون لديهم أجسام مضادة يصعب معها توفير دم آمن لهؤلاء المرضى.

وسوف يكون الاحتفال عن طريق عمل مسابقة بين طلبة المدارس لمقترح أفضل برنامج دعاية لحث المجتمع على التبرع الدائم بالدم أو أحد مشتقاته، وتتكون لجنة تحكيم المسابقة من أساتذة من كلية الإعلام والتربية والطب.

وكان قد استقبل متحف الزعفران بجامعة عين شمس، زيارة من 23 طفل من مركز الطفل للحضارة والإبداع ( متحف الطفل) ضمن البرنامج الصيفي لمتحف الطفل والذى يمتد من شهر مايو حتى شهر سبتمبر ويقدم معلومات فنية وعلمية وثقافية مبسطة للأطفال، إضافة إلى القيام برحلات ميدانية لربط المعلومات النظرية بأرض الواقع.

وخلال الزيارة تم اصطحاب الأطفال في جولة بمتحف الزعفران بجامعة عين شمس وتم تقديم شرح مبسط حول المعروضات الأثرية التى يضمها والتى منها واجهة بوابة مقصورة الأمير نب ماعت رع بن الملك رمسيس التاسع (1125-1107 ق.م)، وكان يشغل منصب كبير كهنة الشمس (ور ماو) في معبد رع في إيونو.

كما تم تقديم نبذة عن تمثال إيمحوتب من البرونز، والقاعدة من الألباستر، الذي يرجع إلى الأسرة السادسة والعشرين- العصر الصاوي، وتابوت آدمي من الخشب عليه مناظر دينية لحماية المتوفى يرجع إلى الأسرة السادسة والعشرين-العصر الصاوى ، و مجموعة من الخزف من  زمن المماليك، فى القرن 8هـ/14م بالإضافة  لمجموعة من النياشين والأوسمة والميداليات التذكارية للمملكة المصرية، عصر أسرة محمد علي القرن 1314هـ/1920م، ومجموعة من  مقتنيات الجامعة.

مستشفيات جامعة عين شمس اليوم العالمي للتبرع بالدم بنوك الدم الدكتور محمود المتيني الدكتور علي الانور قسم الباثولوجيا الاكلينيكية طلبة المدارس Jobs Education

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة.. كاف يكافئ حكم مباراة الأهلي والوداد في ذهاب نهائي أبطال أفريقيا

خبر صادم للوداد قبل موقعة الأهلي

رجاء خاص من الخطيب لكولر قبل مواجهة الأهلي والوداد .. وحجازي يقترب

الأهلي يوافق على رحيل نجم الفريق عقب مواجهة الوداد المغربي

هجوم عنيف من رضا عبدالعال على نجم الأهلي

تحرك عاجل من الحكومة بعد واقعة سمكة قرش الغردقة .. ماذا فعلت؟

700 جنيه|مفاجأة في أسعار الذهب اليوم وعيار21 الآن بعد ارتفاع الاحتياطي النقدي

أمطار رعدية ورياح.. الأرصاد تعلن خريطة الظواهر الجوية المتوقعة حتى الأربعاء 14يونيو

موضوعات متعلقة

خبير : يجب الجمع بين تعزيز القيم الأخلاقية والإجراءات الصارمة لمكافحة الغش بالامتحانات

خبير: طرق مبتكرة لتقويم سلوك الطالب للالتزام بقوانين الامتحان داخل اللجان

لتوفير بيئة امتحانية هادئة.. خبير يوضح أهمية تعزيز الجوانب السلوكية للطلاب

خبير يوضح أهمية تطوير القطاعات العلمية والعملية الهادفة لخدمة الطلاب الوافدين

ترشيحاتنا

Tiger Shark.. صفات سمكة قرش النمر بعد ظهورها في البحر الأحمر

700 جنيه|مفاجأة في أسعار الذهب اليوم وعيار21 الآن بعد ارتفاع الاحتياطي النقدي

موقف غير متوقع تتعرض له مغنية على المسرح يثير جدل رواد السوشيال ميديا .. شاهد

أول تعليق من كوبا بعد تقارير إنشاء قاعدة تجسس صينية على أراضيها

إسقاطات وسخرية |إعلامي يطالب اتحاد الكرة بالرد على خطاب انبي

رضا عبدالعال: "الشوالي" معلق محايد ومحترف والهجوم عليه غير مبرر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أطعمة لاتتجاهلها لصحة الدماغ المهمة لطفلك

أربعين مصطفى درويش .. أعمال فنية معطلة بعد رحيله المفاجيء

لماذا يفضل البعض تناول الأطعمة الحارة ؟ .. دراسة علمية تجيب

بالعسل الأسود .. طريقة عمل فشار بالكراميل

فيديو

أكلة سمك وجمبري في الإسكندرية بـ 6 آلاف جنيه تستدعي تحركا عاجلا وبيانًا رسميًا.. ماذا تحتوي؟ «فيديوجراف»

أسلحة بيولوجية ونووية.. توقعات العارفة بابا فانجا تغير العالم في 2023

تفاصيل العاصفة المدارية بيبارجوي .. أية دولة عربية ستتأثر بها؟

تعود لمصر قريبا.. حلا شيحة تعتذر لنقيب الممثلين | هل نشاهدها على المسرح قريبا؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: المناعة البكتيرية على طاولة نوبل (2)

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: اللغة البيضاء

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: العلاج بالحب

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: التكنولوجيا والناس

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: انتبه.. أنت تكتب ماضيك

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الثانوية العامة بين الآمال والقلق

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: أفراح الوطن العربي

هند عصام

هند عصام تكتب: تحتمس الثانى .. قوى السلطة

اﻟﻤﺰﻳﺪ