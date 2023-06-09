مستشفيات جامعة عين شمس تحتفل باليوم العالمي للتبرع بالدم

تحتفل بنوك الدم بمستشفيات جامعة عين شمس باليوم العالمي للتبرع بالدم، يوم الأربعاء 14 يونيو، وذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، والدكتور على الأنور، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتورة هالة سويد، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور طارق يوسف، المدير التنفيذى للمستشفيات الجامعية، والدكتورة إيمان عمر، رئيس قسم الباثولوجيا الإكلينيكية.

ويعد الاحتفال استكمالا لانطلاق برنامج “خمسة لواحد” 5for1، والذي يهدف إلى توفير 5 متبرعين لكل مريض من مرضى أمراض الدم والفشل الكلوي والأورام وزرع النخاع، والذين يحتاجون لنقل الدم بصفة مستمرة من متبرعين منتظمين حتى لا يتكون لديهم أجسام مضادة يصعب معها توفير دم آمن لهؤلاء المرضى.

وسوف يكون الاحتفال عن طريق عمل مسابقة بين طلبة المدارس لمقترح أفضل برنامج دعاية لحث المجتمع على التبرع الدائم بالدم أو أحد مشتقاته، وتتكون لجنة تحكيم المسابقة من أساتذة من كلية الإعلام والتربية والطب.

وكان قد استقبل متحف الزعفران بجامعة عين شمس، زيارة من 23 طفل من مركز الطفل للحضارة والإبداع ( متحف الطفل) ضمن البرنامج الصيفي لمتحف الطفل والذى يمتد من شهر مايو حتى شهر سبتمبر ويقدم معلومات فنية وعلمية وثقافية مبسطة للأطفال، إضافة إلى القيام برحلات ميدانية لربط المعلومات النظرية بأرض الواقع.

وخلال الزيارة تم اصطحاب الأطفال في جولة بمتحف الزعفران بجامعة عين شمس وتم تقديم شرح مبسط حول المعروضات الأثرية التى يضمها والتى منها واجهة بوابة مقصورة الأمير نب ماعت رع بن الملك رمسيس التاسع (1125-1107 ق.م)، وكان يشغل منصب كبير كهنة الشمس (ور ماو) في معبد رع في إيونو.

كما تم تقديم نبذة عن تمثال إيمحوتب من البرونز، والقاعدة من الألباستر، الذي يرجع إلى الأسرة السادسة والعشرين- العصر الصاوي، وتابوت آدمي من الخشب عليه مناظر دينية لحماية المتوفى يرجع إلى الأسرة السادسة والعشرين-العصر الصاوى ، و مجموعة من الخزف من زمن المماليك، فى القرن 8هـ/14م بالإضافة لمجموعة من النياشين والأوسمة والميداليات التذكارية للمملكة المصرية، عصر أسرة محمد علي القرن 1314هـ/1920م، ومجموعة من مقتنيات الجامعة.