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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

8 يونيو .. 9 سنوات على تنصيب المشير عبد الفتاح السيسي رئيساً لمصر

صدى البلد

تحل علينا اليوم الذكرى التاسعة على تنصيب الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيساً لجمهورية مصر العربية، وذلك في يوم الثامن من يونيو عام 2014، وفي هذا السياق نستعرض السيرة الذاتية للرئيس وابرز الإنجازات التي تحققت منذ توليه لمقاليد حكم البلاد.

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السيرة الذاتية للرئيس السيسي 

عبد الفتاح سعيد حسين خليل السيسي، الرئيس الثامن لجمهورية مصر العربية، ولد في 19 نوفمبر سنة 1954 بمنطقة الجمالية بمحافظة القاهرة، تلقّى تعليمه في مدرسة البكري الابتدائية في المدة من عام ١٩٦٢ إلى عام ١٩٦٨ ، ثم درس بمدرسة السلحدار الإعدادية في المدة من عام ١٩٦٨ إلى عام ١٩٧١ ، ثم درس بالمدرسة الثانوية الجوية من عام ١٩٧١ إلى عام ١٩٧٤ ، ومن ثم تخرَّج من الكلية الحربية (الدفعة ٦٩) في ١ أبريل عام ١٩٧٧ .

حصل على ماجستير العلوم العسكرية من كلية القادة والأركان عام ١٩٨٧ ، ثم حصل على ماجستير العلوم العسكرية من كلية القادة والأركان البريطانية عام ١٩٩٢، بعدها حصل على زمالة كلية الحرب العليا من أكاديمية ناصر العسكرية عام ٢٠٠٣ ومن ثم حصل على زمالة كلية الحرب العليا الأمريكية عام ٢٠٠٦ .

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المناصب القيادية 

تولى العديد من المناصب القيادية بالدولة وهي كالتالي :
• قائد كتيبة مشاة ميكانيكي.
• ملحق دفاع بالمملكة العربية السعودية.
• رئيس فرع المعلومات والأمن بالأمانة العامة لوزارة الدفاع.

• رئيس أركان لواء مشاة ميكانيكي.
• قائد لواء مشاة ميكانيكي.
• رئيس أركان الفرقة الثانية مشاة ميكانيكي.
• قائد فرقة مشاة ميكانيكي.
• رئيس أركان المنطقة الشمالية العسكرية.
• قائد المنطقة الشمالية العسكرية.
• نائب مدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع.

• مدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع.
• القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربي والنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء.
• رئيس جمهورية مصر العربية.

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9 سنين من الإعجاز .. ولازال

" 9 سنوات من الإعجاز" لا وصف أدق من ذلك لما عاشته مصر منذ 2014 حتى الآن، رغم سنوات الفوضى وتراجع كل شيء، نجح الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال وقت قياسي فى تحريك المياه الراكد بمختلف انحاء أم الدنيا.

تحركات فى كل اتجاه ومشروعات عملاقة لا تتوقف إعادة تأهيل ما كان قائما وإرساء دعائم الجمهورية الجديدة، حصيلة ذلك نقلة تاريخية في الاقتصاد والعمران والتنمية والمرافق والصحة والطاقة والصناعة، وإنتاج آلاف المشروعات الجديدة، تتوزع على كل شبر من أرض مصر  ويصعب حصرها.


ولكن إذا حاولنا استعراض نماذج يسيره تعبر عن طفرة الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي سنذكر منها:


• مبادرة حياة كريمة .
• العاصمة الإدارية الجديدة .
• مدينة العلمين الجديدة .
• مشروع المليون ونصف فدان .
• محطة الضبعة النووية.
• حقل غاز ظهر .
• قناة السويس الجديدة .
• إطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل .
• مبادرة إنهاء قوائم الانتظار .
• مبادرة 100 مليون صحة .
• إطلاق برنامج تكافل وكرامة.
• إنشاء مستشفى علاج أورام جامعة طنطا.
• المرحلة الثالثة من الخط الثالث لمترو الأنفاق.
• المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو أنفاق القاهرة الكبرى.
• مشروع المونوريل لربط 6 أكتوبر بالعاصمة الإدارية الجديدة.
• القطار الكهربائى (عدلى منصور - العاصمة الإدارية - العاشر من رمضان).
• القطار السريع (العين السخنة ـ العلمين).
• إنشاء مجمع التكسير الهيدروجيني للمازوت .
• افتتاح مطار البردويل الدولى.
• مطار سفنكس الدولى.
• مطار العاصمة الإدارية الجديدة.
• مجمع مصانع الشركة المصرية للرمال السوداء بمدينة البرلس.
• القمر الصناعى طيبة – 1.
• مركز التحكم الرئيسى للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة.
• القرية الأولمبية بهيئة قناة السويس.
• المنطقة الاستثمارية ببنها.
• المجمع المتكامل للإنتاج الحيوانى والألبان بمدينة السادات.
• مشروع مستقبل مصر للزراعة المستدامة.
• مصنع كيما "2" لإنتاج الأسمدة بمحافظة أسوان.
• المرحلة الأولى من مزرعة "توشكى".
• مجمع محطات بنبان للطاقة الشمسية.
• افتتاح مجمع مصانع الكوارتز بالعين السخنة .

عبد الفتاح السيسي رئيسا لمصر جمهورية مصر العربية حكم البلاد مدرسة البكري المناصب القيادية

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