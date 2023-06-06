فرحة العيد| لحوم بلدي بنصف الثمن.. أحصل عليها من هنا

أعلنت وزارة الزراعة، طرح كميات من اللحوم الحية والمجمدة داخل منافذ البيع التابعة لها بأسعار مخفضة للتخفيف على المواطنين في ظل ارتفاع الأسعار.



الزراعة توفر كميات كبيرة من اللحوم

تسعى وزارة الزراعة إلى توفير كميات كبيرة من اللحوم في السوق المحلية قبل عيد الأضحى المبارك، منعا للاستغلال وارتفاع الأسعار ورفع الضرر عن المواطنين ومساعدتهم على مواجهة أعباء الحياة.

وحددت الوزارة سعر اللحوم في منافذها بـ 225 جنيها، من إنتاج مزارع وزارة الزراعة، أي بنصف أسعار الجزارين، في ظل بيع كيلو اللحوم بـ 400 جنيه، أي أنه نصف ثمن سعر الجزار، حيث استعدت الوزارة جيدا، وعملت على توفير اللحوم بعد الأزمة السودانية، لعدم ارتفاع أسعار اللحوم في السوق.



انخفاض أسعار اللحوم

وجاءت أسعار اللحوم داخل المنافذ الخاصة بالوزارة، والمنتشرة في مختلف المحافظات على النحو التالي:

اللحوم البلدي تتراوح من 190 إلى 240 جنيهًا للكيلو، بينما اللحوم المجمدة من 100 لـ 120 جنيه، فيما سجل سعر اللحم الضأن 135 جنيها للكيلو.

وجاء سعر كيلو الكبدة 135 جنيها، واللحم المفروم فوصل سعره إلى 150 جنيهًا، بينما سجل سعر السجق 90 جنيهًا للكيلو.

خطة الزراعة للقضاء على الغلاء

قال المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، إن وزارة الزرعة وضعت خطة من أجل توفير اللحوم ورؤس الماشية قبل عيد الأضحى المبارك، لافتا إلى ان هذا العيد هو “عيد اللحوم”، لذا استعدت الزراعة لمواجهة ارتفاع أسعار اللحوم.

وأوضح المهندس مصطفى الصياد، أن وزارة الزراعة لديها خط محكمة أيضا من أجل مواجهة العجز في المنتج الهام.

وفي مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى على برنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد، أوضح الصياد أن مصر تولى اهتماما بقطاع إنتاج اللحوم، وأن إنتاجها يغطي 60% من احتياجات السوق من اللحوم، بعدما كانت 45 %.

استيراد 180 ألف ماشية

وتستورد مصر نحو 40% من احتياجات السوق من اللحوم من خارج مصر، وتختلف أسعار اللحوم المستوردة من دولة إلى آخرى، وتبقى اللحوم البلدي أغلى سعرا في الأسواق.

واجأت مصر إلى استيراد 180 ألف رأس ماشية، خلال الفترة الأخيرة، خاصة مع اقتراب عيد الأضحى المبارك وإقبال المواطنين على شراء اللحوم، مؤكدًا أن هذه المواشي جرى استيرادها من شمال أفريقيا والاتحاد الأوروبي.