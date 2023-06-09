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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عزم 500 طالبا على سينما .. مدرس فيزياء: تركت عملي بالهندسة من أجل التدريس

الأستاذ حسين خالد
الأستاذ حسين خالد مدرس الفيزياء

‏قال  حسين خالد مدرس الفيزياء الذي عزم 500 طالب على السينما إنه خريج الجامعة الألمانية من كلية الهندسة، وترك الهندسة من أجل حبه للتدريس، وعن عزومة الـ 500 طالب، قال إنه لم يحسب الأمر ولكنه قرر الترفيه عن الطلبة وقرر أن يعزمهم على السينما، مؤكدا أن العدد كان كبير لأنه يعمل في أكثر من مكان.

 

وتابع حسين خالد خلال لقائه ببرنامج "يحدث في مصر"، تقديم الإعلامي "شريف عامر"، المذاع عبر فضائية "mbc masr"، أنه في السابق كان هناك رهبة بين الطالب والمعلم، مؤكدا أنه يحاول كسر هذه الرهبة ليجعل الطالب يحب المعلم ويستمع إلى كلامه.

 

التيك توك 

‏وأضاف أنه يقوم بعمل "TikTok" لأنه وسيلة للتقرب من الطلبة وهذه هي لغة العصر والطلبة تحبها فلا يوجد مشكلة للترفيه عن الطلبة بعد انتهاء الحصص لكسر حاجز الرهبة وفي نفس الوقت لا يتعارض مع عملنا.

مدرس الفيزياء حسين خالد السينما شريف عامر التيك توك الطلبة

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