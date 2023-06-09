عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أمير المصري يروي كواليس مشاركته في مهرجان كان ويكشف سر نجاحاته بلندن

صدى البلد

حل الفنان أمير المصري، ضيفا على الإعلامي رامي رضوان، ببرنامج “مساء دي إم سي” والمذاع عبر قناة “دي ام سي”، للحديث عن أول فيلم شارك فيه بلندن.

ونرصد لكم خلال التقرير التالي أبرز التصريحات:

أمير المصري: ملقتش شريكة حياتي لغاية دلوقتي
وأشار أمير المصري خلال حواره بالبرنامج، أنه يفضل ترجيح العقل على القلب في المسائل العاطفية، لأن العقل يحافظ على الحب والاحترام، وهذا أهم شيء في العلاقات".

وأكمل: "حتى الآن لم أجد شريكة حياتي، وعندما عدت إلى مصر قررت أن أبحث عن أهدافي في العمل، وأنا أحب كل الأكل المصري، وجربت أكل الضفادع من قبل في فرنسا، ولكن لن أجرب هذه التجربة مرة أخرى".


ونوه الي أنه انتهى من تصوير مسلسل في أيرلندا وشعر أن أهلها يشبهون المصريين في الطباع والطيبة.

وأكمل أمير المصري،:" أعمالي بدأت في الإنتشار بلندن وخاصة بعد فيلم limbo والذي شارك في مهرجان كان للأفلام السينمائية.

أمير المصري: سعيد لانتشار أعمالي بلندن
وأشار أمير المصري خلال حواره بالبرنامج، إلي أنه انتهى من تصوير مسلسل في أيرلندا وشعر أن أهلها يشبهون المصريين في الطباع والطيبة.


وأكمل :" أعمالي بدأت في الإنتشار بلندن وخاصة بعد فيلم limbo والذي شارك في مهرجان كان للأفلام السينمائية.

أمير المصري: فيلم limbo نقلة في مسيرتي الفنية
وقال المصري خلال حواره بالبرنامج،:" أول فيلم شاركت به في لندن كان بعد التخرج، لافتا إلي أن فيلم  Limbo كان نقلة في مشواره الفني.


وأضاف:" شعرت بسعادة بالغة عند ترشيح الفيلم للمشاركة في مهرجان كان السينمائي"..

ماكنتش فاهم حاجة ..أمير المصري يروي موقفا طريفا خلال مشاركته بمهرجان كان
وكشف عن مشاركته بفيلم limbo بمهرجان كان السينمائي، قائلا:" أول ما دخلت علي الريد كاربت مكنتش فاهم حاجة ومش عارف أبص لفين ولا لمين".


وأكمل: "حتى الآن لم أجد شريكة حياتي، وعندما عدت إلى مصر قررت أن أبحث عن أهدافي في العمل، وأنا أحب كل الأكل المصري، وجربت أكل الضفادع من قبل في فرنسا، ولكن لن أجرب هذه التجربة مرة أخرى".

ولفت إلي أنه انتهى من تصوير مسلسل في أيرلندا وشعر أن أهلها يشبهون المصريين في الطباع والطيبة.

“دي ام سي Limbo الاعلامي رامي رضوان الاكل المصري رامي رضوان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة.. كاف يكافئ حكم مباراة الأهلي والوداد في ذهاب نهائي أبطال أفريقيا

الزمالك اليوم.. صدمة بغرامة كهربا واستعادة طارق حامد وغموض موقف عمرو السيسي

خبر صادم للوداد قبل موقعة الأهلي

الأهلي يوافق على رحيل نجم الفريق عقب مواجهة الوداد المغربي

تحرك عاجل من الحكومة بعد واقعة سمكة قرش الغردقة .. ماذا فعلت؟

العرافة الكفيفة بابا فانجا تتنبأ بـ كارثة تحل على العالم هذا العام.. تفاصيل

صدمة للأهلي والزمالك |بيراميدز يقترب من ضم إمام عاشور وطارق حامد وتريزيجيه

شوبير يفجر مفاجأة بشأن مفاوضات الأهلي لضم نجم سانت إيتيان

ترشيحاتنا

الذهب يواصل مسلسل الهبوط.. وهذا سعر الجرام عيار 21 اليوم الجمعة 9-6-2023

مكارثي عن اتهام ترامب في قضية الوثائق: يوم أسود في أمريكا

لم يستطيعوا انقاذه| أقوال زملاء نقاش توفي إثر سقوطه من أعلى عقار

الحبس 5 سنوات عقوبة ترويع المواطنين بمواد حارقة أو كاوية بقانون العقوبات

رجاء خاص من الخطيب لكولر قبل مواجهة الأهلي والوداد .. وحجازي يقترب

في ذكراه| تشارلز ديكنز.. أشهر الروائيين الإنجليز في العصر الفيكتوري

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أربعين مصطفى درويش .. أعمال فنية معطلة بعد رحيله المفاجيء

لماذا يفضل البعض تناول الأطعمة الحارة ؟ .. دراسة علمية تجيب

بالعسل الأسود .. طريقة عمل فشار بالكراميل

صورة غريبة لملياردير أميركي تثير جدلا من جديد عبر السوشيال ميديا.. تفاصيل

فيديو

أكلة سمك وجمبري في الإسكندرية بـ 6 آلاف جنيه تستدعي تحركا عاجلا وبيانًا رسميًا.. ماذا تحتوي؟ «فيديوجراف»

أسلحة بيولوجية ونووية.. توقعات العارفة بابا فانجا تغير العالم في 2023

تفاصيل العاصفة المدارية بيبارجوي .. أية دولة عربية ستتأثر بها؟

تعود لمصر قريبا.. حلا شيحة تعتذر لنقيب الممثلين | هل نشاهدها على المسرح قريبا؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: المناعة البكتيرية على طاولة نوبل (2)

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: اللغة البيضاء

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: العلاج بالحب

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: التكنولوجيا والناس

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: انتبه.. أنت تكتب ماضيك

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الثانوية العامة بين الآمال والقلق

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: أفراح الوطن العربي

هند عصام

هند عصام تكتب: تحتمس الثانى .. قوى السلطة

اﻟﻤﺰﻳﺪ