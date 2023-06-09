أمير المصري يروي كواليس مشاركته في مهرجان كان ويكشف سر نجاحاته بلندن

حل الفنان أمير المصري، ضيفا على الإعلامي رامي رضوان، ببرنامج “مساء دي إم سي” والمذاع عبر قناة “دي ام سي”، للحديث عن أول فيلم شارك فيه بلندن.

ونرصد لكم خلال التقرير التالي أبرز التصريحات:

أمير المصري: ملقتش شريكة حياتي لغاية دلوقتي

وأشار أمير المصري خلال حواره بالبرنامج، أنه يفضل ترجيح العقل على القلب في المسائل العاطفية، لأن العقل يحافظ على الحب والاحترام، وهذا أهم شيء في العلاقات".

وأكمل: "حتى الآن لم أجد شريكة حياتي، وعندما عدت إلى مصر قررت أن أبحث عن أهدافي في العمل، وأنا أحب كل الأكل المصري، وجربت أكل الضفادع من قبل في فرنسا، ولكن لن أجرب هذه التجربة مرة أخرى".



ونوه الي أنه انتهى من تصوير مسلسل في أيرلندا وشعر أن أهلها يشبهون المصريين في الطباع والطيبة.

وأكمل أمير المصري،:" أعمالي بدأت في الإنتشار بلندن وخاصة بعد فيلم limbo والذي شارك في مهرجان كان للأفلام السينمائية.

أمير المصري: سعيد لانتشار أعمالي بلندن

وأشار أمير المصري خلال حواره بالبرنامج، إلي أنه انتهى من تصوير مسلسل في أيرلندا وشعر أن أهلها يشبهون المصريين في الطباع والطيبة.



وأكمل :" أعمالي بدأت في الإنتشار بلندن وخاصة بعد فيلم limbo والذي شارك في مهرجان كان للأفلام السينمائية.

أمير المصري: فيلم limbo نقلة في مسيرتي الفنية

وقال المصري خلال حواره بالبرنامج،:" أول فيلم شاركت به في لندن كان بعد التخرج، لافتا إلي أن فيلم Limbo كان نقلة في مشواره الفني.



وأضاف:" شعرت بسعادة بالغة عند ترشيح الفيلم للمشاركة في مهرجان كان السينمائي"..

ماكنتش فاهم حاجة ..أمير المصري يروي موقفا طريفا خلال مشاركته بمهرجان كان

وكشف عن مشاركته بفيلم limbo بمهرجان كان السينمائي، قائلا:" أول ما دخلت علي الريد كاربت مكنتش فاهم حاجة ومش عارف أبص لفين ولا لمين".



وأكمل: "حتى الآن لم أجد شريكة حياتي، وعندما عدت إلى مصر قررت أن أبحث عن أهدافي في العمل، وأنا أحب كل الأكل المصري، وجربت أكل الضفادع من قبل في فرنسا، ولكن لن أجرب هذه التجربة مرة أخرى".

ولفت إلي أنه انتهى من تصوير مسلسل في أيرلندا وشعر أن أهلها يشبهون المصريين في الطباع والطيبة.