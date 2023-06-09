أمير المصري: فيلم limbo نقلة في مسيرتي الفنية

حل الفنان أمير المصري، ضيفا علي الإعلامي رامي رضوان، ببرنامج “مساء دي ام سي” والمذاع عبر قناة “دي ام سي”، للحديث عن أول فيلم شارك فيه بلندن.

وقال المصري خلال حواره بالبرنامج،:" أول فيلم شاركت به في لندن كان بعد التخرج، لافتا إلي أن فيلم Limbo كان نقلة في مشواره الفني.

وأضاف:" شعرت بسعادة بالغة عند ترشيح الفيلم للمشاركة في مهرجان كان السينمائي"..

وأكمل:" "رد فعل الناس على فيلم Club Zero كان متباين، ولكن الفيلم يستحق المشاهدة، وأنا لأول مرة أعمل مع مخرجة مثل التي أخرجت فيلم Club Zero لأنها دقيقة جدا وترسم الكادر".