أمير المصري: ملقتش شريكة حياتي لغاية دلوقتي

حل الفنان أمير المصري، ضيفا على الإعلامي رامي رضوان، ببرنامج “مساء دي إم سي” والمذاع عبر قناة “دي ام سي”، للحديث عن أول فيلم شارك فيه بلندن.

وأشار أمير المصري خلال حواره بالبرنامج، أنه يفضل ترجيح العقل على القلب في المسائل العاطفية، لأن العقل يحافظ على الحب والاحترام، وهذا أهم شيء في العلاقات".



وأكمل: "حتى الآن لم أجد شريكة حياتي، وعندما عدت إلى مصر قررت أن أبحث عن أهدافي في العمل، وأنا أحب كل الأكل المصري، وجربت أكل الضفادع من قبل في فرنسا، ولكن لن أجرب هذه التجربة مرة أخرى".



ونوه الي أنه انتهى من تصوير مسلسل في أيرلندا وشعر أن أهلها يشبهون المصريين في الطباع والطيبة.

وأكمل أمير المصري،:" أعمالي بدأت في الإنتشار بلندن وخاصة بعد فيلم limbo والذي شارك في مهرجان كان للأفلام السينمائية.