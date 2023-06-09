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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بابتسامة مشرقة.. دارين حداد تسحر قلوب متابعيها |شاهد

دارين حداد
دارين حداد

شاركت الفنانة التونسية دارين حداد متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام" صورة جديدة من أحدث ظهور لها.

وتألقت دارين حداد بإبتسامة مشرقة حيث ارتدت فستان شيفون مكشوف باللون الأسود؛ ما كشف عن رشاقتها، نالت إعجاب الجمهور. 

وتحرص دائما الفنانة دارين حداد على مشاركة متابعيها أحدث إطلالاتها وأدق تفاصيل حياتها، على السوشيال ميديا.

وعُرض مؤخرًا للنجمة دارين حداد مسلسل "الضاحك الباكي" سيناريو وحوار محمد الغيطى وإخراج محمد فاضل من بطولة عمرو عبد الجليل في دور نجيب الريحاني، ومصطفى شوقي دور سيد درويش، وفردوس عبدالحميد والدة نجب الريحاني، رزان مغربى فى دور بديعة مصابني، وهاجر الشرنوبى وعدد آخر من الفنانين.

يذكر أن آخر أعمال دارين حداد مسلسل "بابلو" يضم كوكبة من النجوم الفنان حسن الرداد، أروى جودة، نجلاء بدر، سلوى عثمان، هالة فاخر، محمود حجازي، عثمان محمد علي، بالإضافة الى الفنان القدير مصطفى فهمى.

وكان آخر أعمال دراين حداد السينمائية فيلم جروب الماميز الذي تدور أحداثه في إطار كوميدي اجتماعي، يجمع جروب للواتس أب خاص بالمدرسة ثلاث أمهات من ثلاث طبقات اجتماعية مختلفة، حيث تعاني مريم ونادية من علاقات سيئة مع أبنائهن، فتقرر هنا ملكة جمال مصر السابقة مساعدتهن للتقريب بينهن وبين أبنائهن، وهي أم مرحة لطيفة لا تعرف الانضباط.

أبطال عمل جروب الماميز


ويشار إلى أن الفيلم من ﺇﺧﺮاﺝ عمرو صلاح وﺗﺄﻟﻴﻒ إيهاب بليبل، غادة عبدالعال، وطاقم عمل روبي، يسرا اللوزي، دارين حداد، محمود حافظ، محمد ثروت، حازم إيهاب.

 

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