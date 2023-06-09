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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السلطات الأوكرانية تكشف آخر تطورات الهجوم الروسي الأخير.. فيديو

هجوم روسي على أوكرانيا
هجوم روسي على أوكرانيا

أعلنت السلطات الأوكرانية، اليوم الجمعة، أن القوات الروسية شنت ضربة جوية جديدة على أوكرانيا، مما أسفر عن مقتل شخص واحد على الأقل في اعتداء بصواريخ كروز وطائرات بدون طيار.

وأفاد الجيش الأوكراني بأنه أسقط أربعة من أصل ستة صواريخ تم إطلاقها و10 من أصل 16 طائرة بدون طيار خلال الهجوم، الذي قالت القوات الجوية إنه استمر حوالي ست ساعات.

ووفقا لوكالة "رويترز"، قالت وزارة الداخلية الأوكرانية إن الهجوم الروسي أسفر عن مقتل شخصا واحدا، وإصابة ثلاثة أخرين، كما تم تدمير أربعة مبان من الحطام المتساقط.

ونشرت صورًا على تطبيق المراسلة "تيليجرام" لرجال الإطفاء الذين يحضرون إلى حطام ما يبدو أنه منازل سكنية.

وقال القوات الجوية أيضا إن صواريخ كروز ضربت مبنى مدنيا في منطقة تشيرسكي الوسطى الأوكرانية خلال هجوم سابق مساء الخميس، قال الحاكم الإقليمي إن ثمانية أشخاص على الأقل أصيبوا.

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