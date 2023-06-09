الصحف الإماراتية اليوم| السيسي يدعو إلى توفير الدعم اللازم للسودان.. تحذير فلسطيني من تفجر الأوضاع.. أوكرانيا بدأت الهجوم المضاد على روسيا

الإمارات: نشاط دبلوماسي عربي لإطلاق حقبة جديدة من الازدهار

السودان: ممثل الأمم المتحدة غير مرغوب فيه

دعوة أممية إلى اتفاق حول النقاط الخلافية في شأن الانتخابات الليبية

توجيه الاتهام لـ"ترامب" في إطار التحقيق حول وثائق البيت الأبيض

بايدن لرئيس الوزراء البريطاني: لقد قمت بترقيتك للتو



تناولت الصحف الإماراتية اليوم، الجمعة، عددا من الأخبار الهامة على الساحة المحلية والإقليمية والدولية.



محليا، أشارت صحيفة البيان إلى اصدار المركز الوطني للأرصاد التقرير الرابع بشأن الحالة المدارية الراهنة، والذي يشير إلى وجود إعصار من الدرجة الأولى يتمركز وسط بحر العرب عند خط عرض 15.0 شمالاً وخط طول 66.3 وتبلغ سرعة الرياح حول المركز من 135 إلى 145 كم/الساعة مع وجود تشكيلات من السحب الركامية الممطرة حول المنخفض.



قالت صحيفة الاتحاد إن دولة الإمارات أكدت ، أمس، أن المنطقة العربية شهدت نشاطاً دبلوماسياً وسياسياً ملحوظاً، بهدف التغلب على الصراعات والانقسامات السابقة وإطلاق حِقبة جديدة من الاستقرار والازدهار، مشيرة إلى توجه الدول العربية نحوَ تحقيق التقارب والتكامل العربي ومَد جسور التعاون مع الشركاء في الشرق والغرب.

وقالت، في بيان أمام مجلس الأمن بشأن التعاون بين الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية، إن الدول العربية، تَتَخِذُ خُطُوات شجاعة لتحسين العلاقات مع الدول الإقليمية المجاورة، بالإضافة إلى قيادة جهود وساطة مهمة في الصراعات المستمرة في فلسطين، واليمن، والسودان، وليبيا.



أوضحت صحيفة الإمارات اليوم إدانة دولة الإمارات بشدة حادث الطعن الذي استهدف عدداً من الأطفال في حديقة في مدينة أنيسي بمنطقة الألب الفرنسية وأسفرت عن عدد من الإصابات الخطيرة.

وأكدت وزارة الخارجية في بيان لها أن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف التي تتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية.

عربيا وإقليميا، أبرزت صحيفة الخليج دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي كافة الدول إلى توفير الدعم اللازم للسودان، في هذه اللحظة التاريخية الدقيقة، التي يمر بها شعبه، وجدد التزام بلاده تجاه أمن السودان واستقراره.

وقال الرئيس المصري خلال مشاركته أمس الخميس في أعمال القمة الثانية والعشرين للسوق المشتركة للشرق والجنوب الإفريقي «الكوميسا»، التي تُعقد في دولة زامبيا: إن مصر تضطلع بمسؤولياتها كدولة جوار مباشر للسودان؛ إذ تبذل كافة المساعي مع الأطراف الفاعلة والشركاء الدوليين، وعبر الانخراط في الآليات القائمة لضمان التنسيق بينها، وصولاً إلى تحقيق هدف «السودان الآمن المستقر» واتصالاً بذلك، تستمر مصر في استضافة أبناء السودان الشقيق.



وأشارت صحيفة الإمارات اليوم إلى اعلان الحكومة السودانية أن المبعوث الأممي الألماني فولكر بيرتيس شخص غير مرغوب فيه، بحسب ما ذكرت وزارة الخارجية الخميس.

وقالت الوزارة في بيان «أخطرت حكومة جمهورية السودان، الأمين العام للأمم المتحدة بإعلان فولكر بيرتيس، ممثل الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة يونيتامس، شخصاً غير مرغوب فيه؛ وذلك اعتباراً من تاريخ اليوم».

وأعلنت الأمم المتحدة في وقت سابق على تويتر أن بيرتيس كان يوم الخميس في أديس أبابا بإثيوبيا، لإجراء سلسلة محادثات دبلوماسية.



أفادت صحيفة البيان بأن الأمم المتحدة أعلنت الخميس انها "اخذت علما" بالاتفاق بين الاطراف الليبيين على الأحكام القانونية التي تشكل اطارا للانتخابات المفترض إجراؤها بحلول نهاية 2023، مؤكدة أنها ستعمل على حل نقاط الخلاف العالقة.

وكان مقررا ان تشهد ليبيا انتخابات رئاسية وتشريعية في ديسمبر 2021 لكنها ارجئت حتى اشعار آخر بسبب خلافات بين مختلف الاطراف.



قالت صحيفة الاتحاد إن الجيش الإسرائيليى فدر، أمس الخميس، في رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، منزل فلسطيني متهم بتنفيذ هجوم قُتل خلاله إسرائيليان في نوفمبر الماضي، ما أشعل مواجهات واشتباكات في المدينة، أصيب خلالها عشرات الفلسطينيين، بينهم صحفيان، فيما اقتحم عشرات المستوطنين مجدداً ساحات المسجد الأقصى، من جهة باب المغاربة بحراسة الشرطة الإسرائيلية، وسط دعوات مقدسية لإحياء الفجر العظيم اليوم الجمعة في ساحات الحرم القدسي الشريف، في حين نددت الخارجية الفلسطينية بخطة إسرائيل لتقسيم المسجد الأقصى مكانياً، محذرة من أن المساس بالمسجد الأقصى سيفجر ما تبقى من ساحة الصراع، ويهدد بشكل خطير أمن واستقرار المنطقة.

دوليا، أشارت صحيفة الاتحاد إلى اعلان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أنّ اتّهاما قد وُجّه إليه في إطار تحقيق حول تعامله مع وثائق سرّية من أرشيف البيت الأبيض بعد مغادرته منصبه.

وكتب ترامب على شبكته الخاصة "تروث سوشال" أنّ إدارة بايدن أبلغت محاميي أنّ اتّهاما قد وُجّه إليّ، على ما يبدو في قضيّة الصناديق الزائفة. ولم يصدر تأكيد فوري عن وزارة العدل.

وترامب متّهم بأنّه نقل معه عندما غادر البيت الأبيض مطلع 2021 صناديق كاملة من الوثائق الرسمية، بما في ذلك وثائق دفاعية مصنّفة "سرّية جدا" وبأنه رفض إعادتها لحفظها مثلما ينصّ عليه القانون عندما طلب منه المسؤولون عن الأرشيف ذلك، في انتهاك للقوانين الفدرالية.



وقالت صحيفة الامارات اليوم من جديد إن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، ارتكب هفوة جديدة وذلك خلال لقائه رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك حيث أخطأ قائلا "أرحب بالسيد الرئيس" بدلا من السيد رئيس الوزراء البريطاني. وبعد استدراك بايدن للخطأ الفادح قال لسوناك ممازحا "لقد قمت بترقيتك".

وفي لقاء سابق لبايدن مع رئيس الوزراء البريطاني ناداه بـ"راشي" بدلا من "ريشي".



وأشارت صحيفة البيان إلى أن تقارير إعلامية عالمية أفادت، أمس، بأن أوكرانيا بدأت الهجوم المضاد على روسيا بعد طول انتظار، فيما نفت كييف ذلك، وألمحت إلى أن الأخير لم يبدأ بعد.

و كشفت صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية في تقرير أن الهجوم المضاد للجيش الأوكراني، الذي طال انتظاره ضد القوات الروسية «بدأ بالفعل». ونقلت الصحيفة عن 4 مصادر عسكرية أوكرانية، قولهم إن قوات كييف كثفت هجماتها على خط المواجهة جنوب شرقي البلاد، إيذاناً ببدء الهجوم المضاد.



أوضحت صحيفة الخليج تأكيد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، ورئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، التزامهما بمساعدة أوكرانيا، وتكثيف التعاون بشأن التحديات التي تواجهها اقتصاديهما من خلال الذكاء الاصطناعي والطاقة النظيفة والمعادن المهمة.

وقال الزعيمان، إن الاتفاقية الأولى من نوعها التي أطلقا عليها إعلان الأطلسي ستكون بمثابة إطار عمل للبلدين بشأن تطوير التقنيات الناشئة وحماية التكنولوجيا التي تعتبر بالغة الأهمية للأمن القومي وقضايا الأمن الاقتصادي الأخرى.

وصرّح بايدن في مستهل المحادثات في البيت الأبيض: سنضع قيمنا في المقدمة والمركز. وأضاف بايدن لاحقاً في مؤتمر صحفي مشترك، أن الاتفاقية ستساعد البلدين على التكيف والارتقاء بشراكتنا لضمان بقاء بلدينا في طليعة عالم سريع التغير.



قالت صحيفة البيان إن وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون، ذكرت أن أمريكا تحافظ على تنسيق وثيق مع حلفائها، بينما تنتقد الخطوة التي اتخذتها كوريا الشمالية لإعادة محاولة إطلاق صاروخ إلى الفضاء.

وقال البريجادير جنرال، بات ريدر، الناطق باسم البنتاغون، في إيجاز صحافي، أنّه لن يتكهن بحالات عدم اليقين، عندما تم سؤاله عن احتمال قيام الشمال بمحاولة ثانية لإطلاق الصاروخ، وفق شبكة «كيه.بي.إس.وورلد» الإذاعية الكورية الجنوبية.



ذكرت صحيفة الإمارات اليوم اعلان السلطات الفرنسية أن مهاجم يحمل سكيناً قام بطعن عدد من الأطفال الصغار وشخص بالغ واحد على الأقل، ليترك بعضهم مصابين بجروح تهدد الحياة في حديقة على ضفاف بحيرة ببلدة في جبال الألب الفرنسية، أمس قبل أن يتم اعتقاله.

وقال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إن الأطفال والشخص البالغ بين الحياة والموت. ووصف الهجوم الذي وقع في بلدة أنيسي في جبال الألب بأنه هجوم جبان على نحو مطلق. وكتب على «تويتر » أن «الأمة في حالة صدمة.. أفكارنا معهم ومع عائلاتهم وأجهزة الطوارئ».

من جانبه، قال وزير الداخلية، جيرالد دارمانان، إن الشرطة اعتقلت المهاجم، الذي قالت الشرطة الوطنية إنه رجل في الثلاثينات من عمره. كما قالت الشرطة المحلية إن الأطفال الأربعة الضحايا تقل أعمارهم عن خمس سنوات. وكشف الشرطة الفرنسية عن هوية منفذ الهجوم، قائلة إنه سوري يتمتع بوضع اللاجئ القانوني.



وفي سياق المتصل، ذكرت صحيفة الاتحاد أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، سيزور الجمعة ضحايا هجوم بسكين في منطقة الألب الفرنسية، حسبما أعلن الرئاسة.

وقالت الرئاسة إنه "عقب هجوم أمس سيزور رئيس الجمهورية وعقيلته الضحايا وعائلاتهم وكل من ساهم في مساعدتهم ودعمهم في أنيسي".



أفادت صحيفة الوطن بأن طائرات حربية بريطانية وسويدية، طائرتين عسكريتين روسيتين كانتا تحلقان بالقرب من المجال الجوي لحلف شمال الأطلسي الناتو والسويد مساء الخميس، وفقاً للقوات الجوية الملكية البريطانية.

وقالت القوات الجوية البريطانية، إن طائرات جربين تابعة للقوات الجوية السويدية، وطائرات تايفون تابعة للقوات الجوية الملكية البريطانية، سارعت لاعتراض طائرة مقاتلة من طراز سو-27 فلانكر، وطائرة استطلاع من طراز إيل-20 تتبعان القوات الروسية.



ذكرت صحيفة الإمارات اليوم أن المعارضة الفرنسية سحبت أمس الخميس اقتراح قانون يلغي رفع سنّ التقاعد إلى 64 عاما بعد جلسة محمومة اتهمت فيها المعسكر الرئاسي بـ"إنكار الديموقراطية".

مشروع القانون الذي نصّ على إعادة سنّ التقاعد إلى 62 عاما، أبقى شعلة معارضي الإصلاح مشتعلة، لكن الغالبية في البرلمان أفرغت النص من جوهره.

واستنكر برتران بانشيه رئيس كتلة "ليوت" المستقلة التي اقترحت المشروع "الهجمات القوية على البرلمان"، مضيفا "لم يبق شيء في النص سوى تعديلات الأقلية الرئاسية. بدافع المسؤولية، قررنا سحب نصنا".