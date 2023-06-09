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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

خلال ساعات.. ميكالي يعلن قائمة المنتخب الأولمبي بكأس أمم إفريقيا في المغرب

المنتخب الأولمبي
المنتخب الأولمبي

يعلن خلال الساعات القادمة البرازيلي روجيرو ميكالى مدرب المنتخب الأولمبي اختيار 23 لاعبا يمثلون قائمة أولمبي الفراعنة والمقرر سفرها الى المغرب للمشاركة بالبطولة المرتقبة في كأس أمم إفريقيا.

وعقد امس الخميس محمد بركات عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة والمشرف على المنتخب الأولمبي اجتماعا مطولا مع الجهاز الفنى للمنتخب  بقيادة البرازيلى ميكالى المدير الفني لوضع الرتوش النهائية لمعسكر المنتخب المقرر انطلاقه يوم الاثنين المقبل بالإسكندرية.

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ودية بين المنتخب الأولمبي وغانا

ومن المقرر أن يتخلل معسكر المنتخب الأولمبي لقاء ودى مع غانا يوم 15 يونيو ضمن فترة إعداد المنتخب الأولمبي للمشاركة فى كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة التى تقام فى المغرب من 24 يونيو إلى 8 مايو المقبل وهى البطولة التى يتأهل منها أصحاب المراكز الثلاثة الأولى إلى  أولمبياد "باريس 2024" مباشرة بينما يلعب صاحب المركز الرابع مع نظيره من آسيا على ملحق الأولمبياد.

وتضم مجموعة المنتخب الأولمبي كلا من : مالى والجابون بعد عودتها مجددا بدلا من الكاميرون والنيجر.

ويستهل الفراعنة أولى مبارياته يوم 25 يونيو أمام النيجر فى مدينة طنجة التى تستضيف منافسات مجموعة مصر .

واستعرض الكابتن محمد بركات مع ميكالى كافة التفاصيل الخاصة بتجهيزات المنتخب الأولمبي النهائية للبطولة الكبري خاصة وأن هذا المعسكر يعقبه السفر إلى المغرب الانتظام فى معسكر آخر وأخير بالرباط قبل أن ينتقل المنتخب إلى مدينة طنجة التى تستضيف مبارياته.  

 

 

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