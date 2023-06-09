هدوء حذر.. استقرار أسعار الذهب اليوم| وعيار 21 مفاجأة

شهدت أسعار الذهب حالة من الاستقرار على مدار الساعات القليلة الماضية حيث سجل عيار 21 وهو الأكثر شهرة في الأسواق المصرية حوالي 2,345 جنيها.

أهمية أسعار الذهب

وتعد معلومة أسعار الذهب ذات أهمية كبيرة عند الكثير من المواطنين المقبلين على الزواج ليس ذلك وفقط بل وأيضا للراغبين فى الاستثمار حيث يعد المعدن الأصفر ملاذ آمن للكثيرون.

أسعار الذهب اليوم الجمعة

وبلغت متوسط أسعار الذهب اليوم الجمعة بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية حالة من الاستقرار على مستوي جميع الأعيرة حيث سجل كما يلي :-

عيار 24 بيع 2,669 شراء 2,680

عيار 22 بيع 2,446 شراء 2,457

عيار 21 بيع 2,335 شراء 2,345

عيار 18 بيع 2,001 شراء 2,010

عيار 14 بيع 1,557 شراء 1,563

عيار 12 بيع 1,334 شراء 1,340

الاونصة بيع 82,993 شراء 83,348

الجنيه الذهب بيع 18,680 شراء 18,760

الكيلو بيع 2,668,571 شراء 2,680,000

سعر الذهب بالمصنعية

تختلف أسعار الذهب من محل صاغة لآخر بل وتختلف أيضا قيمة المصنعية على حسب المنطقة والمحل حيث تترواح قيمة المصنعية مابين 30 و65 جنيهًا وتتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، بحد أقصي من قيمة الجرام الواحد، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

أسعار الذهب عالميا

وعلي المستوي العالمي سجلت أسعار الذهب حالة ارتفاع بلغت قيمتها 1% وذلك بسبب زيادة عدد الطلبات الأسبوعية للحصول على إعانة البطالة في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي، الأمر يعزز التوقعات بأن يوقف مجلس الاحتياطي الفيدرالي دورة رفع أسعار الفائدة مؤقتا.

وفى المعاملات الفورية سجل الذهب ارتفاع 1.1 % إلى 1960.19 دولار للأوقية (الأونصة). وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.8 % إلى 1974.40 دولار.

وفيما يخص المعادن النفيسة الأخرى، فقد ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 2.2 % إلى 23.97 دولار للأوقية، فيما تراجع البلاتين 0.4 % إلى 1014.31 دولار، كما هبط البلاديوم 0.5 % إلى 1381.41 دولار.

ويأتي إرتفاع المعدن الأصفر عالميا نتيجة تراجع مؤشر الدولار بعد صدور البيانات 0.4 ليقترب من أدنى مستوى له في أسبوع أمام العملات المنافسة .