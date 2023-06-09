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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

هدوء حذر.. استقرار أسعار الذهب اليوم| وعيار 21 مفاجأة

أسعار الذهب
أسعار الذهب

شهدت  أسعار الذهب حالة من الاستقرار على مدار الساعات القليلة الماضية حيث سجل عيار 21 وهو الأكثر شهرة في الأسواق المصرية حوالي 2,345 جنيها.

أهمية أسعار الذهب

وتعد معلومة  أسعار الذهب  ذات أهمية كبيرة عند الكثير من المواطنين المقبلين على الزواج ليس ذلك وفقط بل وأيضا للراغبين فى الاستثمار حيث يعد المعدن الأصفر ملاذ آمن للكثيرون.

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هبوط مدو لـ الدولار وصعود مفاجئ لـ الذهب عالميا| تفاصيل

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ارتفاع شديد في سعر الذهب عالميا

أسعار الذهب اليوم الجمعة

وبلغت متوسط أسعار الذهب اليوم الجمعة بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية حالة من الاستقرار على مستوي جميع الأعيرة حيث سجل كما يلي :-

عيار 24 بيع 2,669 شراء 2,680
عيار 22 بيع 2,446 شراء 2,457
عيار 21 بيع 2,335 شراء 2,345
عيار 18 بيع 2,001 شراء 2,010
عيار 14 بيع 1,557 شراء 1,563
عيار 12 بيع 1,334 شراء 1,340
الاونصة بيع 82,993 شراء 83,348
الجنيه الذهب بيع 18,680 شراء 18,760
الكيلو بيع 2,668,571 شراء 2,680,000

سعر الذهب بالمصنعية

تختلف أسعار الذهب من محل صاغة لآخر بل وتختلف أيضا قيمة المصنعية على حسب المنطقة والمحل حيث تترواح قيمة المصنعية مابين  30 و65 جنيهًا  وتتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، بحد أقصي من قيمة الجرام الواحد، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

أسعار الذهب عالميا

وعلي المستوي العالمي سجلت أسعار الذهب حالة ارتفاع بلغت قيمتها 1% وذلك بسبب زيادة عدد الطلبات الأسبوعية للحصول على إعانة البطالة في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي، الأمر يعزز التوقعات بأن يوقف مجلس الاحتياطي الفيدرالي دورة رفع أسعار الفائدة مؤقتا.

وفى المعاملات الفورية سجل الذهب ارتفاع 1.1 % إلى 1960.19 دولار للأوقية (الأونصة). وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.8 % إلى 1974.40 دولار.

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سعر الذهب اليوم في مصر اليوم الجمعة 9 يونيو 2023

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الذهب يواصل مسلسل الهبوط.. وهذا سعر الجرام عيار 21 اليوم الجمعة 9-6-2023

وفيما يخص المعادن النفيسة الأخرى، فقد ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 2.2 % إلى 23.97 دولار للأوقية، فيما تراجع البلاتين 0.4 % إلى 1014.31 دولار، كما هبط البلاديوم 0.5 % إلى 1381.41 دولار.

ويأتي إرتفاع المعدن الأصفر عالميا نتيجة تراجع مؤشر الدولار بعد صدور البيانات 0.4 ليقترب من أدنى مستوى له في أسبوع أمام العملات المنافسة .

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