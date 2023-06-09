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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

السفير أحمد حجاج: الكوميسا سمحت بتبادل تجاري كبير بين الدول الأعضاء.. فيديو

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي في " الكوميسا " .

قال السفير أحمد حجاج، الأمين العام المساعد الأسبق لمنظمة الوحدة الأفريقية ، إن " الكوميسا " هو أكبر تجمع اقتصادي أفريقي، وهناك اتفاقية قارية لاعتماد  أفريقيا  منطقة تجارة حرة، و "الكوميسا" جزء لا يتجزأ من الاتفاقية القارية التي عقدت برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي عندما كان رئيس للاتحاد الأفريقي.

 

وتابع السفير أحمد حجاج ، خلال مكالمة هاتفية لـ برنامج " هذا الصباح " ، والمذاع على فضائية "اكسترا نيوز " ، أن " الكوميسا ساهمت في زيادة صادرات مصر للدول الأفريقية ، مشيرا إلى ان أكثر ما لفت نظره في مؤتمر " المويسا " موضوعات الطاقة الخضراء ، والتي قطعت فيه مصر شوطا كبيرا.

 

وأكمل ، أنه لابد من تنمية السياحة الأفريقية، ومصر لم تهتم في أن السياحة الأفريقية يمكن أن تشكل عائدا كبيرا للسياحة المصرية، نظرا لأن التأشيرة بالغرب لا تعطى بسهولة للأفارقة.

 

وأشار ، إلى أن مصر تعطي المثل أنه لا يمكن تحقيق تنمية مستدامة دون سلام وحوار ، ولا يمكن ان تتم تنمية في وجود نزاعات نسبية. 

الكوميسا توك شو الرئيس السيسي السفير أحمد حجاج

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