السفير أحمد حجاج: الكوميسا سمحت بتبادل تجاري كبير بين الدول الأعضاء.. فيديو

قال السفير أحمد حجاج، الأمين العام المساعد الأسبق لمنظمة الوحدة الأفريقية ، إن " الكوميسا " هو أكبر تجمع اقتصادي أفريقي، وهناك اتفاقية قارية لاعتماد أفريقيا منطقة تجارة حرة، و "الكوميسا" جزء لا يتجزأ من الاتفاقية القارية التي عقدت برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي عندما كان رئيس للاتحاد الأفريقي.

وتابع السفير أحمد حجاج ، خلال مكالمة هاتفية لـ برنامج " هذا الصباح " ، والمذاع على فضائية "اكسترا نيوز " ، أن " الكوميسا ساهمت في زيادة صادرات مصر للدول الأفريقية ، مشيرا إلى ان أكثر ما لفت نظره في مؤتمر " المويسا " موضوعات الطاقة الخضراء ، والتي قطعت فيه مصر شوطا كبيرا.

وأكمل ، أنه لابد من تنمية السياحة الأفريقية، ومصر لم تهتم في أن السياحة الأفريقية يمكن أن تشكل عائدا كبيرا للسياحة المصرية، نظرا لأن التأشيرة بالغرب لا تعطى بسهولة للأفارقة.

وأشار ، إلى أن مصر تعطي المثل أنه لا يمكن تحقيق تنمية مستدامة دون سلام وحوار ، ولا يمكن ان تتم تنمية في وجود نزاعات نسبية.