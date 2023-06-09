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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بسبب الأمطار الغزيرة.. الفيضانات تغمر جنوب غرب الصين والأرصاد تحذر من القادم

صدى البلد

ضربت أمطار غزيرة متواصلة أجزاء من جنوب غرب الصين ،اليوم الجمعة ، مما تسبب في فيضانات في بعض المدن، وإغراق الطرق والمباني جزئيا.

 

وقالت هيئة الأرصاد الصينية في بيان ، أن الصين شهدت أولى موجات الأمطار الصيفية القاسية بشكل خاص والمعروفة محليًا باسم "مياه قوارب التنين"، مدينة بيهاي في منطقة جوانجشي ، والتي سجلت 453 ملمًا (17.8 بوصة) من الأمطار أمس يوم الخميس، وكان هذا رقمًا قياسيًا يوميًا إقليميًا لشهر يونيو، بحسب وكالة "رويترز" الإخبارية.

 

وأظهرت مقاطع فيديو انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي أن السيارات كانت نصفها تحت الماء في شوارع بيهاي التي غمرتها المياه ، وتدفقت المياه في أحد المباني متعددة الطوابق على سلم بينما كان رجال الإطفاء يسابقون لإنقاذ سكانه.

 

وأفادت محطة سي سي تي في أن العبارات من بيهاي إلى جزيرة ويتشو القريبة سيتم تعليقها بالكامل في الفترة من 10 إلى 12 يونيو ، مضيفة أن الرياح القوية والأمطار الغزيرة المستمرة ستضرب خليج تونكين قبالة ساحل جنوب الصين.

وهطلت الأمطار على مدينة يولين القريبة غربي مقاطعة قوانغدونغ حتى الساعة السابعة من صباح يوم الجمعة (2300 بتوقيت جرينتش يوم الخميس) ، حسبما أفادت شبكة سي سي تي في.

وأفادت إدارة مكافحة الحرائق بالمقاطعة أن القرى والبلدات في المنطقة غمرت بمياه الفيضانات ، مضيفة أنه تم إجلاء أكثر من 100 شخص.

كما أفاد مكتب الأرصاد الجوية أنه من المتوقع أن يستمر هطول الأمطار في جنوب الصين خلال الأيام المقبلة ، بينما من المتوقع أن تتعرض المنطقة الشمالية الشرقية لعواصف رعدية مفاجئة.

وحذرت الصين بشكل متزايد المواطنين من طقس أكثر قسوة بسبب تغير المناخ.

حيث تعرضت قوانغشي لجفاف شديد نادر في مايو ، مع انخفاض هطول الأمطار إلى أدنى مستوى له منذ 60 عامًا.

وتعرضت مقاطعة خنان بوسط الصين ، مخزن الحبوب في الصين ، مؤخرًا لهطول أمطار غزيرة تسببت في إنبات المحاصيل أو إصابتها بآفة ، مما أثار مخاوف بشأن الأمن الغذائي.

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