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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

خبير إستراتيجي: مصر تلعب دورا مهما في تفعيل وتطوير آليات عمل الكوميسا

تكتل الكوميسا
تكتل الكوميسا

قال الدكتور عبدالمنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية إن مصر تسعي من خلال الاتفاقيات التجارية والاقتصادية التي وقعت عليها وانضمامها  لـ"التكتلات الاقتصادية " لزيادة حجم التبادل التجاري ورفع صادراتها الي الأسواق الخارجية . 

وأضاف  الدكتور عبدالمنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن تكتل الكوميسا احدي أهم التكتلات الاقتصادية في إفريقيا الذي يهدف إلي تدعيم التكامل التجاري والصناعي الإقليمي لتسريع وتيرة التعافي والنمو الاقتصادي بدول الكوميسا التي تشكل سوقا رئيسية للتجارة الداخلية والخارجية تغطي  21 دوله إفريقية أي نحو ثلثي مساحة القارة الإفريقية / حوالي 12 مليون كيلومتر مربع ويصل عدد سكان دول الكوميسا يصل إلى 600 مليون نسمة أي إنها تمثل سوق كبير.

تابع: وقعت مصر على الانضمام إلى اتفاقية الكوميسا في 29 يونيو من عام 1998، وتمّ البدء في تطبيق الإعفاءات الجمركية من باقي الدول الأعضاء اعتباراً من 17 فبراير من عام 1999على أساس مبدأ المعاملة بالمثل، وللسلع التي يصاحبها شهادة منشأ معتمدة من الجهات المعنية بكل دولة.

وذكر الدكتور عبدالمنعم السيد أن  مصر تحاول تحقيق تعاون اقتصادي مع الدول أعضاء تكتل الكوميسا حيث تقوم بدور هام في تفعيل وتطوير آليات عمل الكوميسا، وفى المشاركة في أنشطة وبرامج التجمع، كما تستضيف مصر مقر الوكالة الإقليمية للاستثمار التابعة للكوميسا في مقر الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة

حجم التبادل التجاري 

 

واشار الدكتور عبدالمنعم السيد الي ارتفاع قيمة الصادرات المصرية إلى دول الكوميسا الى 3.4 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 3.1 مليار دولار عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 10.9%،فيما بلغت قيمة الواردات المصرية من دول الكوميسا 1.9 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 1.3 مليار دولار عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 42.4%.

وأكد الدكتور عبدالمنعم السيد أن تكتل الكوميسا لا يهدف فقط الي زيادة التبادل التجاري بين الدول الاعضاء  حيث أنشئت الكوميسا عددا من المؤسسات لدعم القطاع الخاص بالدول الأعضاء من بينها بنك التجارة والتنمية لدول شرقي وجنوبي إفريقيا (PTA BANK)،شركة الكوميسا لإعادة التأمين، *المعهد المالي للكوميسا، الوكالة الإفريقية لتأمين التجارة، لجنة المنافسة، مجلس الأعمال، وكالة الاستثمار الإقليمي للكوميسا، تحالف تجارة السلع لشرقي وجنوبي إفريقيا، الاتحادات الوطنية للمرآة في مجال الأعمال وأطلقت الكوميسا أكاديمية إلكترونية لتعزيز المهارات المالية، والرقمية بالدول الأعضاء

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السفير أحمد حجاج: الكوميسا سمحت بتبادل تجاري كبير بين الدول الأعضاء.. فيديو

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ودعا مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية  دول الاعضاء في تكتل الكوميسا الي مزيد من التعاون الاقصادي ليشمل كافة القطاعات التجارية الصناعية والزراعية  بشكل موسع وأن يكون هناك إقامة مصانع وشركات مشتركة بين الدول الأعضاء وزياده حجم الاستثمارات المتبادلة ،وأيضا تبادل الخبرات  في مجال مشروعات البنية التحتية .

 

عبدالمنعم السيد التكتلات الاقتصادية الاتفاقيات التجارية الاسواق الكوميسا

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