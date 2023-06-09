عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لمدة 24 ساعة.. اتفاق لوقف إطلاق النار في السودان

السودان - علم
السودان - علم

أبرزت صحيفة عكاظ السعودية؛ إعلان  المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية توصل ممثلي القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع إلى اتفاق وقف إطلاق نار في كافة أنحاء السودان لمدة 24 ساعة اعتباراً من الساعة السادسة من صباح يوم 10 يونيو 2023م بتوقيت الخرطوم.


وأشارت الصحيفة وبحسب الإعلان السعودي الأمريكي  إلى التزام الطرفين بموجب هذا الاتفاق بوقف الهجمات والقصف المدفعي والجوي وعدم استخدام الطائرات المسيرة وتحريك القوات وإعادة تمركزها وامدادها، وعدم السعي للحصول على ميزة عسكرية أثناء فترة وقف إطلاق النار.

كما اتفق الطرفان على السماح بحرية الحركة للمساعدات الإنسانية ووصولها إلى جميع أنحاء البلاد. وسيكون للالتزام بهذا الاتفاق دور في إيصال المساعدات الإنسانية للمتضررين.

ونوهت الصحيفة إلى أن المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية تتشاركان مع الشعب السوداني حالة الإحباط من عدم الالتزام بالهدن السابقة، وعليه تم اقتراح هذه الهدنة لتيسير وصول المساعدات الإنسانية وكسر حالة العنف والمساهمة في تعزيز تدابير بناء الثقة بين الطرفين مما يسمح باستئناف مباحثات جدة.

 

وأتم الإعلان قائلا: “وفي حالة عدم التزام الطرفين بهذه الهدنة فسيضطر الميسران إلى تأجيل محادثات جدة”.

الصليب الأحمر: الوضع الإنساني في السودان مريع

السودان يعلن طرد المبعوث الأممي فولكر بيرتس

الدعم السريع إطلاق النار اتفاق لوقف إطلاق النار القوات المسلحة السودانية المملكة العربية السعودية الولايات المتحدة الامريكية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كان راجع بيته.. تفاصيل تعرض فنان شاب لحادث سيارة ونقله للمستشفى

شاهد| أول رد فعل لـ عصام الشوالي بعد الهجوم عليه من جماهير الأهلي

الوداد يصدر قرارا تاريخيا قبل مواجهة الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا

الزمالك يحصل على توقيع نجم الأهلي بالميركاتو الصيفي

صدمة مزدوجة للوداد قبل مواجهة الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا

مبلغ خرافي.. فرج عامر يكشف حقيقة عرض الهلال السعودي لـ محمد صلاح

الزمالك سيد القارة.. حقيقة تغريدة عصام الشوالي الصادمة ضد الأهلي

700 جنيه|مفاجأة في أسعار الذهب اليوم وعيار21 الآن بعد ارتفاع الاحتياطي النقدي

موضوعات متعلقة

الخارجية السعودية تدين التخريب والعبث في مبنى سفارة المملكة في السودان

السودان.. البرهان يتلقي اتصالا مهما من وزير خارجية السعودية

ترشيحاتنا

رسميا.. مواعيد عيد الأضحى في مصر

حالته صعبة.. تفاصيل جديدة في حادث تحطم سيارة فنان شاب

تعرف على التحويلات المرورية بعد إغلاق شارع النيل أعلى كوبري 15 مايو

خلال مباحاثاته مع السيسي| رئيس موزمبيق يشيد بدور المؤسسات المصرية الدينية

تعرف على معلق مباراة الأهلي والوداد بنهائي أبطال أفريقيا

محمد صلاح يواصل قضاء إجازته في الغردقة بصحبة أسرته وشقيقته.. صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ملابس على الموضة.. رضوى الشربيني تخطف الأنظار بإطلالة كاجوال

لتسكين آلام القدم.. جرب هذه التمارين الخمسة في البيت

أعراض مرض الكبد الدهني.. انتبه

بفستان لافت… كارمن سليمان تثير الجدل بهذه الإطلالة

فيديو

صدمتان لـ طارق حامد في 24 ساعة مع اتحاد جدة| «فيديوجراف»

نهائي دوري أبطال إفريقيا.. خطة جماهير الوداد للضغط على لاعبي الأهلي

تحذير من الخروج.. تقلبات جوية شديدة في طقس اليوم الجمعة| فيديو

لأول مرة..انطلاق معرض مصر الدولى للطيران والفضاء في مايو 2024 بمطار العلمين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: المناعة البكتيرية على طاولة نوبل (2)

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: اللغة البيضاء

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: العلاج بالحب

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: التكنولوجيا والناس

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: انتبه.. أنت تكتب ماضيك

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الثانوية العامة بين الآمال والقلق

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: أفراح الوطن العربي

هند عصام

هند عصام تكتب: تحتمس الثانى .. قوى السلطة

اﻟﻤﺰﻳﺪ