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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيس COP28: الشعوب الأصلية تحمي 80% من التنوع البيولوجي العالمي

لقاء تنسيقي مع تجمع
لقاء تنسيقي مع تجمع الشعوب الأصلية

قال الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، الرئيس المعين لمؤتمر الأطراف COP28، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والمبعوث الخاص لدولة الإمارات للتغير المناخي، إن الشعوب الأصلية تمثل 5% من سكان العالم، بينما تقوم بحماية أكثر من 80% من التنوع البيولوجي العالمي.

وتابع رئيس COP28 على هامش لقاء تنسيقي مع تجمع الشعوب الأصلية ضمن اجتماعات مؤتمر بون للمناخ،أن COP28 سيتضمن جناحاً مخصصاً للشعوب الأصلية، بما يؤكد أهمية دورهم بالعمل المناخي.


وأضاف رئيس COP28 أن المساهمات التي تقدمها الشعوب الأصلية ستكون حاسمة في ضمان نجاح COP28 في تحقيق النتائج والمخرجات المنشودة.

يذكر أن الدكتور سلطان الجابر قد قال في  بيان صدر عن الأمانة العامة للأمم المتحدة للمناخ، إن جلسات بون للمناخ (SB58) تعتبر حاسمة في تشكيل نتائج هادفة وعملية.

وتابع رئيس COP28 : "بصفتنا الرئاسة القادمة، سنضمن رئاسة عادلة وشاملة وشفافة توفر مساحة لجميع الأطراف للتوصل إلى توافق في الآراء عبر جدول الأعمال بأكمله".

وأوضح رئيس COP28: "نسعى لجعل التمويل المتعلق بالمناخ أكثر توافرا، ويسهل الوصول إليه، ومضاعفة تمويل التكيف، وتفعيل صندوق الخسائر والأضرار، ومضاعفة قدرة الطاقة المتجددة العالمية ثلاث مرات بحلول عام 2030، ووضع الشباب والطبيعة والصحة في قلب عملية التقدم المناخي".

واختتم الجابر بتأكيد الدعم الكامل لرؤساء الهيئات الفرعية داعيا جميع الأطراف إلى ضمان تحقيق أكبر قدر ممكن من التقدم عبر جميع المسارات في العمل المناخي.

جدير بالذكر أن مؤتمر تغير المناخ ينعقد في بون بألمانيا، في الفترة من 5 إلى 15 يونيو.

COP28 مؤتمر بون للمناخ العمل المناخي التنوع البيولوجي الشعوب الأصلية سلطان بن أحمد الجابر

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