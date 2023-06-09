اليوم .. ختام بطولة الجمهورية لكرة السرعة للناشئين بإستاد القاهرة

أختتمت اليوم الجمعة فعاليات بطولة الجمهورية لكرة السرعة للناشئين (٢٠٢٢/٢٠٢٣) للعب الزوجى والسولو وذلك فى الصالة المغطاة بهيئة ستاد القاهرة الشهر الجارى بصالة 4 وذلك تحت رعاية كلا من الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة والنائب أحمد الخطيب رئيس الاتحادين الدولى لكرة السرعة الدائرية والمصرى للسرعة.

وقد شارك فى البطولة أكثر من 800 لاعب ولاعبة يمثلون 20 نادي من هيئات رياضية مختلفة بالإضافة إلى الأجهزة الفنية والإدارية والطبية.

وقد شهدت البطولة منافسات قوية بين الأندية ليتصدر الرواد ترتيب الانديه في اللعب السولو والفرى والتتابع يليه القناة وهليوبوليس.

يأتى هذا فى الوقت الذى اجريت فيها قرعة لتصنيف اللاعبين واللاعبات المشاركين للعب الزوجي ( ١١ ~ ١٣ ~ ١٥) بعد الانتهاء من منافسات سولو الفرق مباشرة.

ومن المنتظر ان يقوم النائب احمد الخطيب رئيس الأتحاد المصرى لكرة السرعة واعضاء مجلس الأدارة بتوزيع الميداليات غدا السبت على اللاعبين الفائزين بالبطولة

ومن جانبه أكد النائب احمد الخطيب رئيس الأتحاد المصرى لكرة السرعة ان الدعم الذى يقدمه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية للمنظومة الرياضية المصرية، وضعها فى مكانة عالمية متميزة وخاصة من خلال امتلاك البنية الرياضية التى تؤهلنا لاستضافة مختلف الأحداث والفعاليات الرياضية العالمية .

وأشار أحمد الخطيب إلي حرص الأتحاد المصرى لكرة السرعة على تقديم الرعاية الكاملة للعبة من أجل الحفاظ على الريادة العالمية لأبطالنا، وكذلك النهوض والعمل على نشر رياضة كرة السرعة فى انحاء الجمهورية بتوجيهات من فخامة السيد رئيس الجمهورية بغرض اكتشاف ورعاية الموهوبين والمبدعين فى شتي المجالات الرياضية والثقافية والفنية والإجتماعية والتنموية بوجه عام .

وأضاف الخطيب ان الاتحاد بصدد تنظيم عدة بطولات فى الفترة القادمة محليا ودوليا وذلك ضمن اهداف البطولة الأساسية بان يكون شبابنا الإبطال عمادًا ورافدًا مهمًا لمنتخباتنا الوطنية.

واختتم أحمد الخطيب رئيس الاتحاد المصرى لكرة السرعة بانه سعيد وراضٍ تمامًا على اى بطولة يقوم الاتحاد بتنظيمها موجها الشكر للدكتور أشرف صبحي على دعمه المستمر والمتواصل، كما يشكر ايضا أعضاء مجلس إدارة الاتحاد بالإضافة إلى جميع موظفين على مجهودهم الكبير قبل البطولة.